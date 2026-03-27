Tras la polémica por la foto de Alejandro Gaviria con Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia se pronunció: “Como todos los petristas arrepentidos”

Paloma Valencia se pronunció sobre la foto de Alejandro Gaviria con Juan Daniel Oviedo que generó polÉmica a meses de la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa

La candidata presidencial Paloma Valencia se pronunció sobre las especulaciones surgidas tras la difusión de una fotografía en la que aparecen Alejandro Gaviria, Juan Daniel Oviedo —fórmula vicepresidencial de Valencia— y la directora de campaña de este último, María Isabel Nieto.

La imagen comenzó a circular en redes sociales en los días previos a la primera vuelta electoral del 31 de mayo de 2026 y reavivó los rumores sobre una posible adhesión de Gaviria a la campaña del Centro Democrático.

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La senadora Valencia, en entrevista con Noticias Caracol, destacó el carácter abierto de su candidatura: “Como todos los petristas arrepentidos de este país, bienvenidos todos los colombianos (...) esta es la campaña donde lo que queremos es sumar a los colombianos para que podamos construir una Colombia más grande”.

Además, consideró que el contexto nacional ha propiciado divisiones internas y convocó a la unión para avanzar.

Por su parte, Nieto acompañó la fotografía con un mensaje donde sostuvo: “Hay afinidades que no se explican, se sienten”, aludiendo a las coincidencias existentes entre Gaviria y Oviedo en la visión del país.

La aspirante presidencial sostuvo que el contexto nacional ha propiciado divisiones internas y convocó a la unión para avanzar - crédito @PalomaValenciaL/X

Durante la segunda semana de marzo, a través de un video, se oficializó que Juan Daniel Oviedo fue designado como la fórmula vicepresidencial de Valencia, tras las consultas interpartidistas celebradas el 8 de marzo de 2026.

En su mensaje, Valencia hizo un llamado a todo el país a trabajar en conjunto para marchar hacia un Estado más equitativo y avanzado en materia de justicia social.

“El futuro de Colombia es como una hoja en blanco y yo invito a los colombianos de todas las procedencias políticas, incluso a los que no les gusta la política, a los petristas, a que escribamos esa hoja del futuro de Colombia como la Colombia que nos merecemos, porque sí se puede”. La aspirante presidencial reiteró su llamado a construir un país en el que predominen la equidad y la justicia social mediante el trabajo conjunto.

Paloma Valencia reaccionó a la condena del senador Ciro Ramírez por corrupción

La congresista y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, reaccionó a la condena proferida en contra del senador Ciro Ramírez por el caso de corrupción las Marionetas 2.0, que implicó el direccionamiento de contratos.

El legislador estaba en libertad desde mayo de 2025, pero las investigaciones en su contra continuaron y la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió sentenciarlo a más de 23 años de prisión.

“CONDENAR a CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS (…) como autor del concurso heterogéneo de los ilícitos de concierto para delinquir agravado (…), autor del punible de cohecho propio (…), e interviniente del punible de interés indebido en la celebración de contratos”, puntualiza la sentencia de la Corte.

La candidata Paloma Valencia se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenar a Ciro Ramírez en primera instancia - crédito @PalomaValenciaL/X

Ramírez había estado ejerciendo sus derechos y funciones públicas y participando activamente en política. Además de estar en el Legislativo, respaldó públicamente la candidatura de Paloma Valencia de cara a las elecciones presidenciales. En sus redes hay múltiples publicaciones en las que impulsa activamente la campaña de la aspirante, exponiendo sus propuestas y replicando sus puntos de vista.

A pesar de las acusaciones contra el hoy condenado, Valencia no ocultó en ningún momento su cercanía con Ramírez ni su apoyo a la campaña, lo que derivó en varias críticas, teniendo en cuenta la situación jurídica que enfrenta el congresista del Centro Democrático.

El partido Centro Democrático se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenar a Ciro Ramírez por corrupción - crédito @CeDemocratico/X

Al igual que la aspirante, el Centro Democrático se pronunció sobre la sentencia condenatoria impuesta al senador, indicando que el movimiento político es respetuoso de las determinaciones de la justicia y que el congresista todavía tiene opciones para demostrar su inocencia.

“Respeto absoluto por las decisiones judiciales. El senador Ciro Ramírez cuenta con las instancias legales para ejercer su derecho a la defensa y dar las explicaciones pertinentes. Confiamos en que la justicia actúe con total imparcialidad y estricto apego al debido proceso”, detalló la colectividad en su cuenta de X.