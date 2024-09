Fiscal Angélica Monsalve calificó de “parasitismo político” las palabras de Alejandro Char sobre la reducción en tarifas de energía

Angélica Monsalve dice que Alejandro Char se aprovechó de la gestión del Gobierno nacional para reducir las tarifas de energía para "hacer populismo" - crédito @alazamo123/X y Colprensa

En un evento público llevado a cabo en Barranquilla, el funcionario William Mercado, representante de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), dio a conocer que el ente regulador emitirá en los próximos días una nueva normativa para ajustar las tarifas del servicio de energía eléctrica en la región.

Esta medida responde a un fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico, que ordenó revisar los costos para garantizar que los usuarios accedan a precios justos y acordes con una prestación eficiente del servicio.

El anuncio fue celebrado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, a través de su cuenta de X, al comentar la medida del Gobierno nacional. No obstante, causó malestar en algunas personas. Un ejemplo de esto fue el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que los medios de comunicación le atribuyeron el crédito por la reducción en las tarifas.

Además del presidente, la fiscal Angélica Monsalve mostró su disgusto contra el mandatario de Barranquilla, diciendo que “este es el típico ejemplo del parasitismo político”.

En su publicación, Alejandro Char destacó que a partir del próximo mes de octubre, los usuarios que residen en Barranquilla y el departamento del Atlántico verán una reducción en los costos del servicio entre un 20% y 25% por kilovatio/hora consumido. Esta disminución en las tarifas responde a los reclamos ciudadanos por los altos precios que venían pagando, considerados excesivos en comparación con otras zonas del país.

El mandatario también comentó que en una reunión con Carlos Diago, interventor delegado de Superservicios, se acordó suspender la opción tarifaria. Esta medida beneficiará a los habitantes de Atlántico, Magdalena y La Guajira, al reducir el costo de la energía y aliviar la carga financiera que los residentes de estas regiones han estado sufriendo por los elevados precios de la electricidad.

“Barranquilleros, gran noticia: a partir del mes de octubre el servicio de energía se reducirá entre un 20% y 25% el costo del kilovatio. En una reunión que sostuve con Carlos Diago, interventor delegado de @Superservicios, se acordó la suspensión de la opción tarifaria. Una medida que beneficiará a todos los sectores y estratos del Atlántico, Magdalena y La Guajira”, dijo el alcalde de Barranquilla.

Alejandro Char destacó que a partir del próximo mes de octubre, los usuarios que residen en Barranquilla y el departamento del Atlántico verán una reducción en los costos del servicio entre un 20% y 25% por kilovatio/hora consumido - crédito @AlejandroChar

Palabras a las cuales la fiscal Angélica Monsalve contestó que Char se aprovechó de la gestión hecha por el Gobierno nacional para llevarse el crédito. “Colombianos, este es el típico ejemplo del PARASITISMO POLÍTICO. Este señor se aprovecha de una gestión pública del poder ejecutivo nacional para hacer populismo”, dijo.

Angélica Monsalve arremete en contra del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char - crédito @alazamo123

La fiscal Monsalve continuó diciendo que el alcalde de Barranquilla, intenta hacer creer a los incautos no solo de Barranquilla, sino de todo el Caribe colombiano, que gracias a él se logra hacer justicia en la prestación de este servicio público. Además cuestionó al mandatario diciendo que eso era “jugar sucio” en la política.

“Pretende hacer creer a los INCAUTOS no solo de Barranquilla sino de todo el caribe colombiano, que gracias a él, se logra hacer justicia en la prestación de este servicio público. Señor Char, esto es jugar sucio en la política y dicho sea de paso, deslealtad no solo con los colombianos, sino tambien con el reconocimiento al mérito de quien verdaderamente lo logró, y no fue usted, ¡SEA SERIO!”, escribió por medio de su cuenta de X la fiscal Monsalve.

Sobre esta situación, el presidente Gustavo Petro expresó su asombro por la manera en que algunos medios de comunicación han interpretado su intervención en Air-e. Según Petro, la acción del gobierno tiene como objetivo bajar las tarifas y evitar apagones. Sin embargo, ciertos titulares han vinculado erróneamente esta intervención con la competencia del alcalde, quien, de acuerdo con el presidente, no está relacionado con las gestiones de su administración.

“No entiendo estos titulares. El gobierno hace la intervención de Aires para buscar bajar las tarifas y reducir el riesgo de apagón y resulta que la prensa dice que es el alcalde que no tiene nada que ver con la intervención? Vaya. Vaya”, comentó el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego por medio de su cuenta en la red social X.

Gustavo Petro hace una publicación en su cuenta de X hablando de la reducción en la tarifa de energía en la costa Caribe - crédito @petrogustavo