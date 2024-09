Reforma a la salud en ‘UCI’: dudas y controversias rodean la nueva propuesta en Colombia

Uno de los puntos más discutidos es la similitud del actual proyecto con la reforma presentada previamente por la exministra Carolina Corcho - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

El debate sobre la reforma a la salud en Colombia vuelve a encenderse, esta vez con la radicación de una nueva propuesta en la Cámara de Representantes. Aunque el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostiene que no se trata de un nuevo proyecto, sino de uno ya radicado hace año y medio, las inquietudes del sector no disminuyeron. La reforma sigue generando dudas y desconfianza entre diversos actores del gremio de la salud, quienes no se sienten del todo convencidos de los cambios que plantea.

Uno de los puntos más discutidos es la similitud del actual proyecto con la reforma presentada previamente por la exministra Carolina Corcho. Según Norma Hurtado, senadora del Partido de la U, las alarmas se encendieron debido a la gran similitud entre ambas propuestas.

“Hemos estado en alerta naranja desde el viernes”, comentó Hurtado en Blu Radio, y también se mostró sorprendida por la ausencia del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en el proceso de radicación de la propuesta. La senadora señaló que el proyecto tiene un “99 % de coincidencias con la reforma anterior”, lo que dejó a varios sectores del país en una postura de cautela frente al futuro de esta iniciativa.

La gran diferencia con la reforma archivada en la Comisión Séptima del Senado, según Hurtado, es la inclusión de un aval fiscal del Ministerio de Hacienda, lo que agrega un nuevo componente financiero al proyecto. A pesar de esto, las preocupaciones sobre la viabilidad económica de la reforma persisten. “Todos queremos lo mejor para los colombianos”, señaló la senadora, pero también destacó la incertidumbre sobre el costo total de la implementación de los cambios propuestos. La financiación de la reforma es uno de los grandes interrogantes que genera escepticismo, ya que se requieren recursos significativos para asegurar su éxito.

Otro tema que sigue en discusión es el modelo de aseguramiento propuesto, que generó inquietud entre los legisladores y el sector salud. Hurtado mencionó que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) anunciada como parte del sistema está desfinanciada, lo que representa un reto adicional para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Además, aunque existe consenso sobre la necesidad de dignificar al talento humano en salud, preocupa que este aspecto no esté claramente establecido en la tabla de gastos. En su lugar, queda bajo la discrecionalidad del presidente de la República, lo cual ha generado incertidumbre sobre cómo se implementará.

En el centro del debate también está la creación de un sistema único, que se señaló como un paso crucial para reformar el sector. Sin embargo, su implementación plantea interrogantes sobre la operatividad y la capacidad de Gobierno para llevarlo a cabo de manera efectiva. Este tema, junto con el nuevo modelo de aseguramiento, será uno de los puntos clave que el Congreso deberá analizar a fondo en las próximas discusiones.

En términos generales, muchos expertos en el tema de la salud coinciden en que este nuevo articulado carece de concertación y diálogo con los actores del sector, y que, una vez más, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley según su propio criterio.

Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc), expresó una nueva preocupación por la inclinación del texto hacia el fortalecimiento de la red pública en un país donde más del 80% de los servicios son prestados por entidades privadas. Para Quintero, insistir en un sistema exclusivamente público y convertir a la Adres en una entidad polifuncional, con competencias que difícilmente podría gestionar, incluso a mediano plazo, genera incertidumbre sobre el futuro del sistema de salud.

Por su parte, Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro, señaló que lo que el país necesita es una mayor integración entre los sectores público y privado, señalando que el fortalecimiento de la capacidad institucional es clave, especialmente en hospitales, centros y puestos de salud públicos.