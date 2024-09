Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel estalló contra Petro: “No puede ser mediador si está del lado de Hamás”

El presidente Gustavo Petro causó molestia entre los altos funcionarios de Israel por su comentario a favor de Palestina - crédito EFE - REUTERS

Se abrió un nuevo capítulo en las complejas relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, propusiera una Conferencia Internacional de Paz por Palestina ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Durante una intervención en el evento Salvemos la Selva, Conservar Paga, que se llevó a cabo en Cartagena del Chairá, Caquetá, el jefe de Estado se refirió a los puntos que expondrá ante los líderes mundiales entre el 20 y el 26 de septiembre de 2024.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Entre ellos, el primer mandatario destacó al conflicto árabe-israelí: “pediré que dejen de matar niños en Gaza”. Sin embargo, las declaraciones del presidente Petro no gustaron entre los altos mandos israelíes.

Así lo hizo saber Mattanya Cohen, director adjunto para América y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que afirmó que, “el presidente Petro no puede ser mediador si está del lado de Hamás”. Asimismo, aseguró que no se puede tener una conversación de paz si está presente el jefe de Estado colombiano, ya que “en múltiples ocasiones ha declarado su apoyo a Palestina, no es imparcial”.

A su vez, aseguró que no se puede considerar como una conferencia de paz por Medio Oriente si no se invita a Israel. “Una conferencia de paz es un nombre muy bonito, pero no invitaron a Israel”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro sigue estando en el centro de la polémica por sus posturas con respecto al conflicto entre Israel y Palestina - crédito Jesús Avilés/Infobae

A propósito, se refirió a las relaciones diplomáticas entre los dos Estados, que, según él, son nulas. “Las relaciones entre países se crean con embajadas y embajadores, pero cuando un presidente ordena a un embajador salir del país no se puede hacer un diálogo”.

En medio de la conferencia de prensa, el alto funcionario israelí aseguró que el único culpable de que las relaciones con el país de Medio Oriente estén rotas es el jefe de Estado colombiano, por lo que él debe ser el encargado de dar el primer paso para restablecerlas.

“El país que rompió las relaciones diplomáticas debe decir, ok, nos equivocamos, queremos restablecer nuevamente las relaciones y vamos a tener un diálogo”, sostuvo el director adjunto para América y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

¿Qué consecuencias tiene la ruptura de relaciones entre Colombia e Israel?

Presidente Gustavo Petro prohibió la exportación de carbón a Israel - crédito Policía Nacional/Nathalia Angarita/REUTERS

Mientras continúa la tensión entre ambos Estados, es necesario recordar qué consecuencias la ruptura de relaciones entre Israel y Colombia. En primer lugar, a nivel económico significó un fuerte golpe para el país suramericano, ya que dejarán de ingresar, USD350 millones en exportaciones de carbón e inversión del gobierno liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 2020, los ingresos del país por el intercambio de mercancías con Israel aumentó en más del 65%. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Colombia exportaba USD 298,87 millones a finales de 2020 y al cierre de 2023, la cifra creció a USD499,2 millones.

“Ese mal ambiente en la esfera política termina afectando otras instancias. El tratado sigue vigente a menos que una de las partes lo denuncie. Pero muchos de los contratos con el Estado se van a paralizar”, aseguró Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), a La FM.

Los aviones de combate Kfir son fundamentales para el ejército colombiano John Vizcaino/Reuters

En materia militar, el país pierde a un aliado importante, ya que desde 1980 se convirtió en el principal proveedor de armas y municiones. También fue el encargado de proveer los aviones de combate Kfir empleados para las operaciones en contra de los grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, que tienen presencia en varios departamentos del territorio nacional.