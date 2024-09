Alertan por nueva modalidad de robo a mujeres en exclusivo centro comercial de Bogotá: “Tengan mucho cuidado”

Denuncian posible nuevo método delictivo en centro comercial de Bogotá - crédito Google Maps

Uno de los sectores más exclusivos de Bogotá se ha convertido en un lugar frecuente para que los delincuentes cometan sus actos delictivos. Ahora se conoció una nueva modalidad de robo en la zona y fue denunciada por una mujer en el centro comercial Andino, en el norte de la capital.

Una ciudadana identificada como Diana Andrade contó a través de sus redes sociales que después de ir a un restaurante se dirigió junto a una amiga hacia Andino y en la entrada del centro comercial, un hombre se les acercó a decir unas palabras. “Lo que pasa es que soy tan desconfiada que prefiero pasar por seca y antipática. ¡Tengan mucho cuidado!”, fue su mensaje.

En el video de la mujer contó el modus operandi del grupo de hombres que se la pasan en la Zona T: “Cuando subimos al segundo piso de Andino, un hombre nos abordó y nos dijo, me gusta mucho su outfit, tienen un aire superchévere, me parecen divinas, me gustaría conocerlas, ambas nos miramos y le dijimos, que no, que muchas gracias”, inició sus declaraciones.

Diana explicó que no le dieron mucha importancia a los halagos del sujeto, pero minutos más tarde, cuando las dos jóvenes salieron del centro comercial, el mismo personaje saludó a su amiga con su mano y otra persona se acercó a decirles: “Nos parecen divinas”.

Ante su desconfianza, las jóvenes ingresaron al almacén de ropa Zara para no esperar su transporte en la calle, pero fueron interceptadas por otro hombre bajo el mismo modus operandi. “Cuando salimos a tomar el carro, nos aborda otro tipo. Mientras esperábamos, nos dice que les parecemos muy lindas y que nos quieren conocer. Él me extendió la mano y yo le dije que no, que no me interesaba conocerlo”, detalló en el video publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con el relato de Diana, presume que en ese saludo de manos le podrían haber suministrado una sustancia para drogarla. Por lo esta razón advirtió a las jóvenes de no aceptar las invitaciones de los sujetos y recomendó también no tocarles las manos ni recibir ningún objeto a estas personas.

“No les vayan a aceptar salidas. No acepten tocarles las manos. No se sabe si las van a escopolaminar, si las están esperando o las están siguiendo. A nosotros nos siguieron; nos esperaron”, concluyó la joven.