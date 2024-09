Isabel Zuleta volvió a hablar de la reelección de Petro en asamblea del Pacto Histórico: “No hay nada imposible”

La senadora resaltó que el proyecto de reelección presidencial ya cuenta con varias firmas ciudadanas, que serían presentadas ante el legislativo - crédito Colprensa

El pasado sábado 14 de septiembre, se llevó a cabo la primera jornada de la Asamblea ‘Por las Reformas Sociales’ del Pacto Histórico, desde la Universidad Nacional en Bogotá, que contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, congresistas y líderes políticos de dicha coalición, funcionarios del Gobierno nacional y movimientos sindicales del país.

Durante esta jornada, se mencionó el proyecto de acto legislativo que promueve que se reviva la figura de la reelección presidencial, una propuesta liderada por la senadora Isabel Zuleta.

Justamente, la congresista defendió su iniciativa ante la asamblea, e incluso, señaló que el proyecto ya cuenta con varias firmas de la ciudadanía, pese a que en días anteriores, se mencionó que en el Congreso no había ambiente para el trámite de esta propuesta.

“También se va a exigir que se pueda aprobar un proyecto de acto legislativo que permita la reelección en Colombia. No solo promovemos reformas como la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, sino además el proyecto de reelección”, manifestó Zuleta.

En el encuentro de la colectividad política de Gustavo Petro, la senadora Isabel Zuleta defendió su propuesta de reelección presidencial, presentada en el Congreso - crédito @jcuestanovoa/X

A su vez, la parlamentaria aseguró que “aunque el presidente no puede pronunciarse sobre esto (reelección presidencial) eso nos toca a nosotros, nos toca a las bases y a quienes hacemos la política y a quienes crean que es imposible (...) decían que nunca íbamos a tener un gobierno de izquierda y lo logramos. Así que no hay nada imposible desde que el pueblo lo decida”.

De igual manera, la senadora antioqueña, en diálogo con Semana, mencionó que “se están recogiendo firmas para llevárselas a los congresistas, porque algunos de los congresistas dicen que no hay ambiente político para un proyecto de reelección. Y lo que yo he dicho es que el ambiente tiene que estar en las calles”.

La propuesta de revivir la reelección presidencial la dio a conocer la misma senadora Isabel Zuleta el pasado 13 de julio, días anteriores a la instalación del Congreso para la tercera legislatura. La legisladora explicó que esta propuesta se basó en que varios países del mundo permiten que exmandatarios sean nuevamente elegidos por la ciudadanía.

“Estamos trabajando con las bases recogiendo las propuestas, porque no es solamente la reelección, sino también la revocatoria del mandato. La propuesta es mucho más amplia porque, hoy en día, esta figura no es posible hacerla efectiva y hay muchas trabas, es una figura decorativa”, expresó Zuleta en diálogo con W Radio.

Ministro Juan Fernando Cristo descartó que el Gobierno esté promoviendo la reelección del actual mandatario de los colombianos - crédito Colprensa

No obstante, la propuesta no ha recibido mayor acogida en el ambiente político colombiano. Uno de los críticos al proyecto fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien aseguró que la reelección del actual mandatario no está contemplado por el gabinete, sino que se acordará una agenda que incluya la asamblea constituyente y el acuerdo nacional con todos los sectores.

“El Gobierno ha dicho, en todos los idiomas que, así como está hoy, la constitución es como le funciona al país, con alternancia democrática. La reelección está prohibida en Colombia y seguirá prohibida”, explicó Cristo en declaraciones a los medios de comunicación.

El presidente se refirió a la posibilidad de un golpe de Estado, con el que se busca su salida de la Casa de Nariño - crédito Presidencia

Isabel Zuleta también se refirió al supuesto golpe de Estado contra Gustavo Petro

Por otra parte, la congresista también se refirió a las declaraciones del primer mandatario frente a un posible golpe de Estado en su contra, a raíz de las investigaciones por presunta violación en los topes de su financiación de la campaña presidencial de 2022.

“Por primera vez en la historia de este país, un Congreso de la República tiene gente organizada, y en las calles que no van a permitir que tumben al presidente Gustavo Petro en la Cámara de Representantes a través de la Comisión de Acusaciones”, dijo Zuleta en la Universidad Nacional.

Además, la senadora del Pacto Histórico insistió en que “ya no es solamente el ambiente político dentro del Congreso, sino que hay una movilización ciudadana pendiente de lo que sucede en el Congreso, ya no pueden decidir allá solos o cuando no nos dan la palabra o cuando nos están ninguneando a los que somos de izquierda. No, hay un proceso popular aquí, en este momento, en la Universidad Nacional, que estamos definiendo. Todos nos vamos para el Congreso a proteger el Gobierno del cambio y a promover las reformas del cambio”.