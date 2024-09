Reconocida tiktoker española radicada en Colombia reveló qué es lo más difícil de vivir en el país: “No entendeis lo que significa”

Esther Sanz decidió quedarse en Colombia después de rodar una serie para Disney Plus. Su particular visión de las costumbres locales atrajo miles de seguidores en TikTok

Esther Sanz, una actriz e influencer española, que decidió vivir en Colombia, compartió sus experiencias y el choque cultural experimentado en el país sudamericano a través de Tiktok.

En 2022, su mánager la postuló a un casting para un proyecto en Latinoamérica, que resultó ser la segunda temporada de la serie Siempre fui yo, disponible en Disney Plus. Tras ser seleccionada, viajó a Colombia para el rodaje y decidió extender su estancia en el país.

Con su visa en regla y un nuevo mánager en Colombia, Esther Sanz ha estado viviendo entre Colombia y España, dependiendo de los proyectos y oportunidades laborales que se le presenten. En uno de sus videos de Tiktok, afirmó que “decidí quedarme en Colombia tres meses más porque sentí que debía estar aquí por un tiempo”.

En su relato compartido y difundido por medio de su cuenta de Tiktok, Sanz destaca principalmente el hecho de madrugar, un aspecto de la rutina colombiana que le ha impresionado enormemente. “No entendéis lo que significa madrugar en Colombia”, comentó la actriz, y explicó que en algunas ciudades del país es común levantarse a las 4:30 de la madrugada para ir al gimnasio antes de iniciar la jornada laboral a las 7:30 de la mañana.

Esther Sanz, popular en TikTok, relata cómo le ha afectado el choque cultural tras mudarse a Colombia en 2022. Descubra las tradiciones que más la han sorprendido - crédito Colprensa / captura de pantalla @esthersanzzzzzzz) / Tiktok

Según su relato, esta diferencia horaria no es tan habitual en España, donde empezar el día tan temprano no es común.

Otro detalle que Sanz encuentra curioso es la costumbre colombiana de acompañar cada comida con jugo. Para ella, que en España suele beber agua o vino, esta práctica ha sido un cambio refrescante.

“Me fascina que desayunes con un jugo de lulo, almuerces con uno de piña y cenes con otro de guanábana”, expresó. Esto ha sido uno de los aspectos que la actriz valora positivamente de su estancia en Colombia.

Además, Sanz habla de su confusión con el sistema de direcciones en Bogotá. En esta ciudad, los nombres de las calles no son comunes; en su lugar, se utilizan números para las calles y carreras formando una cuadrícula. Aunque podría parecer más práctico, para ella sigue siendo difícil de asimilar. Esther explica que en su país de origen, las direcciones tienen nomenclaturas con nombres propios.

En Colombia, es habitual dar un solo beso al saludar, explica la tiktoker, a diferencia de los dos besos que se dan en España. “Te quedas con cara de tonto porque vas a dar el segundo beso y la otra persona ya se ha apartado”.

En Bogotá, entender el sistema de direcciones basado en números sorprende a extranjeros. Conoce la experiencia de adaptarse a esta cuadrícula urbana - crédito Jaime Saldarriaga / Reuters

Una de las anécdotas sorprendentes para la actriz ha sido el uso del papel higiénico en los baños. En Colombia, a diferencia de España, no se tira al váter, sino en una papelera. Aunque al principio le resultó extraño, ahora se ha acostumbrado a esta práctica, la cual destaca como “algo de lo que no se habla mucho, pero que puede evitar situaciones incómodas si se conoce de antemano”.

Esther Sanz no solo ha compartido sus diferencias culturales, sino también su camino profesional que la llevó a Colombia. Explicó que después de terminar sus estudios de artes escénicas en Madrid en 2020, empezó a buscar un mánager.

Tiktoker español relató como lo robaron en el Amazonas colombiano

La reciente experiencia del tiktoker español Fran Cuéllar en Colombia tuvo un giro inesperado durante su visita a la selva amazónica. Mientras exploraba la región y capturaba momentos de su viaje para compartir con sus seguidores en Instagram y TikTok, Cuéllar sufrió un inusual robo a manos de monos locales, según informó Infobae.

El influenciador, conocido por cuestionar en uno de sus videos virales “¿por qué todo el mundo está viajando a Colombia?”, fue invitado por el Gobierno colombiano y empresarios del sector turístico para que conociera los lugares emblemáticos del país y compartiera su experiencia en redes sociales. Desde su llegada a Bogotá el 6 de septiembre, Cuéllar ha documentado cada paso de su viaje en sus plataformas digitales.

Fran Cuéllar mostró cuál fue el robo que le hicieron los monos en su viaje al Amazonas - crédito @anato_nacional/IG

Durante su estadía en la capital colombiana, el creador de contenido expresó que inicialmente se sintió extraño debido a la altura de la ciudad. Entre sus primeras actividades en Bogotá, Cuéllar destacó su visita a Monserrate, la plaza de Bolívar, las calles del barrio de La Candelaria y el parque Salitre Mágico. También tuvo la oportunidad de conocer a Jonatan Clay, otro creador de contenido, y de degustar la gastronomía típica de Colombia, además de observar colibríes por primera vez.

En una de sus publicaciones, Cuéllar compartió su entusiasmo al participar en un tradicional juego de tejo junto al ministro Luis Carlos Reyes, conocido coloquialmente como Mr. Taxes. “Parceritos, me ha encantado jugar al tejo. Ha sido una locura, de verdad, mil gracias”, comentó Cuéllar, destacando el cariño recibido por la gente que se acercaba a pedirle fotos durante su recorrido.

Después de su paso por Bogotá, Cuéllar se dirigió al Amazonas, donde se produjo el curioso incidente con los monos que terminó en robo. Pese a las advertencias recibidas previamente sobre la conducta de estos animales, el tiktoker quedó sorprendido y decidió tomar el percance con humor y compartirlo con su audiencia.

“No voy a poder probar el chocorramo. Estoy flipando con lo que me han hecho los monos del Amazonas en mi maleta. Venía a cerrar mi maleta porque ya me voy de este maravilloso lugar y veo las gorras así (llenas de boronas), lo que me pareció muy raro. Total, yo tenía esta bolsa de papitas aquí encima y la han abierto y se han comido casi que todo lo que venía adentro, pero lo más fuerte es que tenía aquí un chocorramo guardado para probarlo y lo han abierto y se lo han llevado, se han llevado el chocorramo y no voy a poder probarlo. Qué fuerte, estoy flipando. Me habían avisado y pensaba que ya había cogido todo lo que tenía, pero no, se me olvidaron estas dos cosas y se las han zampado”, explicó el influencer.

Así fue el robo de comida que le hicieron unos monos del Amazonas a Fran Cuéllar - crédito francuellar26/TikTok