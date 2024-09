Alcalde de Cartagena ordenó suspender giros a la Alcaldía Local 2 por presuntas irregularidades en contrataciones

Dumek Turbay suspendió los giros a la Alcaldía Local 2 debido a presuntas irregularidades en la contratación - crédito Colprensa y @Alexisvaleriop / X

En un giro sorpresivo de los eventos, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ordenó la suspensión inmediata de los giros financieros a la Alcaldía Local 2 (De la Virgen y Turística) gestionada por el alcalde menor Alexis Valerio Parias, tras detectar presuntas irregularidades en la contratación para los Juegos Deportivos de la Localidad 2. Esta medida sigue a las observaciones de la Fundación Cívica por Cartagena (Funcicar), donde señalaron aparentes anomalías en la utilización de 1.000 millones de pesos destinados a dichos juegos.

Mediante un oficio con fecha del 10 de septiembre de 2024, Turbay solicitó explicaciones sobre el proceso de contratación con código ALVT-INV-02-2024, cuyo objeto es “Impulsar programas y actividades de interés público local para el desarrollo de eventos y torneos deportivos para la integración social en la Localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena de Indias”.

Alexis Valerio deberá presentar un informe detallado sobre la contratación y ejecución de los Juegos Deportivos - crédito @Alexisvaleriop / X

Es de mencionar que, la suspensión los recursos económicos entró en vigor desde el miércoles 11 de septiembre de 2024, tras la solicitud formal de Turbay a la secretaria de Hacienda, María Camila Salas, de retener los giros hasta que Valerio presente un informe detallado sobre la contratación y ejecución de los juegos. Este informe deberá clarificar aspectos contractuales, como los precios pactados, el método de selección y su alineación con el Plan de Desarrollo del Distrito 2024-2027.

En los contratos marcados de presuntas irregularidades, se destacaba que de los 1.000 millones de pesos asignados, $475 millones estaban destinados a uniformes y $60 millones a medallas, sin detallar cómo se dispondría el resto del dinero. Además, Turbay explicó en su cuenta de X que los gastos de las alcaldías locales deben ser planificados y no responder a decisiones improvisadas, remarcando la necesidad de coherencia con las estrategias de la alcaldía mayor: “Aunque los alcaldes locales son autónomos en sus decisiones, el evento deportivo realizado no responde a una estrategia planificada y coordinada con la Alcaldía. Los gastos ejecutados desde las alcaldías locales en Cartagena, no pueden ni deben ser de naturaleza improvisada”.

Dumek Turbay enfatizó la necesidad de coherencia y planificación en los gastos realizados por las alcaldías locales - crédito @dumek_turbay / X

A pesar de la suspensión de los giros, la Alcaldía Local 2 ya había recibido un anticipo de quinientos millones de pesos para los pagos a la Fundación Social y Cultural para el Desarrollo Integral de la Comunidad (Fundacomun), la entidad adjudicataria del contrato, representada por María del Carmen Bohórquez Torres. Dicha adjudicación se formalizó el 14 de agosto de 2024. Ahora, Valerio deberá justificar el uso de este adelanto.

Los Juegos Deportivos en cuestión, iniciados el 8 de septiembre en el campo de softball de Las Palmeras, contaron con la participación de más de 3.000 deportistas. Aunque valorado por su impacto social y comunitario, el evento ha despertado críticas por la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos. En consecuencia, el alcalde menor no contará con los recursos del nivel central para seguir adelante con los juegos.

Alexis Valerio deberá justificar el uso del anticipo recibido para los Juegos Deportivos y devolver lo no justificado - crédito @Alexisvaleriop / X

En la decisión abordada en el Consejo de Gobierno, Dumek Turbay explicó su preocupación directa a Valerio sobre la contratación mencionada. Aunque hasta el momento, ni Fundacomun ni Alexis Valerio han emitido una declaración oficial en respuesta a las observaciones, el alcalde de la capital del departamento de Bolívar enfatizó que no se tolerarán gastos injustificados en su administración.

Nuevamente, haciendo uso de su perfil en X, el alcalde mayor reafirmó con contundencia su postura en la tarde del jueves 12 de septiembre: “El alcalde local Alexis Valerio tendrá que justificar cada peso de estos $500 millones que autorizó. Lo que no justifique debe devolverlo a Tesorería Distrital de la Secretaría de Hacienda de Cartagena inmediatamente. Ya el funcionario está notificado formalmente. En este gobierno no se le permitirán a la las alcaldías locales gastos injustificados e improvisados”, concluyó categóricamente Dumek Turbay Paz.

Dumek Turbay exige transparencia en gastos de los juegos deportivos de cartagena - @dumek_turbay / X