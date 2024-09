María José Pizarro no ocultó su emoción tras victoria de Colombia contra Argentina: “Culpa de Petro”

María José Pizarro mostró su "respaldo" a Gustavo Petro tras el partido entre Colombia y Argentina - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Continúan las reacciones luego de la histórica victoria de la selección Colombia 2-1 contra Argentina en la tarde del martes 10 de septiembre.

Y es que luego de la tarde que protagonizó James Rodríguez y compañía frente a los actuales campeones del mundo y bicampeones de América, diferentes personajes de la política colombiana dieron a conocer su emoción frente a lo acontecido en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Por ejemplo, ministros, exj efes de Estado, así como algunos senadores, enviaron sus felicitaciones a los integrantes de la Tricolor que han abarcado la atención de múltiples personajes de la cultura colombiana luego de la destacada Copa América que protagonizaron a mediados del presente año.

James Rodríguez aportó una asistencia y un gol en el duelo contra Argentina - crédito Luisa Gonzalez/ REUTERS

Precisamente, una de las figuras políticas que no dudó en referirse al partido contra los argentinos fue la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro que, más allá de consagrar a los dirigidos por Néstor Lorenzo, se refirió con sarcasmo a las críticas que recibió el presidente Gustavo Petro en medio del duelo.

La congresista recordó que Colombia no ganaba a Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla desde hacía 31 años y “aseguró” que tal gesta fue “culpa” de quien es uno de sus compañeros más cercanos en la política colombiana.

Así mismo, Pizarro recordó que en la noche del miércoles 11 de septiembre, la selección nacional femenina sub-20 buscará su tiquete para los cuartos de final para la Copa del Mundo que se disputa en el territorio nacional.

“31 años sin ganarle a Argentina ¡Culpa de Petro! Grande @FCFSeleccionColy hoy vamos por el triunfo en la Copa Mundial Femenina Sub20″, comentó la congresista a través de sus redes sociales.

María José Pizarro "echó" la culpa a Gustavo Petro de la victoria de Colombia contra Argentina - crédito @PizarroMariaJo/X

Y es que el mensaje de María José Pizarro estaría relacionado con una situación que ya es común en los estadios del país y que se registró tanto en la antesala como en medio del duelo frente a los argentinos.

Estadio Metropolitano de Barranquilla coreó el “Fuera Petro”

Los miles de fanáticos que asistieron al estadio Metropolitano de Barranquilla corearon a una sola voz el ya conocido “Fuera Petro”.

Así quedó registrado en videos que compartieron internautas en los que se aprecia que los hinchas colombianos pidieron la salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño, minutos antes de que el encuentro comience.

Hinchas en el Metropolitano de Barranquilla coreando "Fuera Petro" - crédito @MariaFdaCabal/X

De hecho, la situación generó múltiples reacciones en redes sociales donde respaldaron la iniciativa que llegó a hacer eco incluso a nivel internacional.

Por ejemplo, la senadora opositora María Fernanda Cabal aseguró: “Es un país el que grita en el estadio Metropolitano de Barranquilla. #FueraPetro”.Sin embargo, fueron decenas de internautas los que reaccionaron a los gritos de la hinchada colombiana.

La senadora aseguró que el "Fuera Petro" es el clamor de todo el pueblo colombiano - crédito @MariaFdaCabal/X

“Está claro que el “Fuera Petro” se convirtió en otro himno, incluso, igual de importante al de la República”, “El “Fuera Petro” suena fascinante”, “Fuera Cantinflas, fuera payaso-fuera Petro”, fueron algunos de los comentarios.

Gustavo Petro había llamado “asesinos” a quienes gritan “Fuera Petro”

Es importante recordar que el mismo jefe de Estado dijo en medio de la asamblea nacional de la Colombia Humana celebrada a mediados de agosto del presente año que quienes profieren gritos como el de “Fuera Petro” son en realidad personas ricas que no están de acuerdo con las reformas planteadas desde el Ejecutivo. De hecho, el mandatario calificó a estas personas como “asesinos”.

Petro arremete contra todos los que gritan "fuera Petro" - X

“No le gritan a Petro los ricos del país ‘Fuera Petro’. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica, son los asesinos los mismos que gritan “fuera Petro”.

Añadió: “No se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistarse una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes (...) Se les ha exigido hablar de tú a tú, mirando a los ojos y de frente, y no con la puñalada trapera a la que estaban acostumbrados”.