María Fernanda Cabal respondió a Margarita Rosa de Francisco luego de que dijera que carece de sabiduría: “No conoces”

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal respondió a los comentarios que hizo la actriz Margarita Rosa de Francisco en X, relacionados con su candidatura a la Presidencia de la República, con la que busca reemplazar a Gustavo Petro en 2026. Pues, la también expresentadora del Desafío criticó la “sabiduría” de la congresista y de la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, que no ha confirmado ninguna aspiración al cargo.

“Mis paisanas María Fernanda y Vicky son dos mujeres con mucho carácter, muy astutas y capaces (no puedo evitar sentir familiaridad con ellas), pero carecen de refinamiento intelectual y sabiduría, o al menos, no lo muestran. No plantean nada”, aseveró la actriz en la red social, que ha evidenciado su afinidad con la administración de izquierda actual.

Asimismo, afirmó que tanto la senadora de la oposición como la periodista, que se ha mostrado en desacuerdo con varias políticas del Gobierno Petro, hablan desde la descalificación y desde una posición “patriarcal”. “Lástima”, añadió.

En ese sentido, aclaró que resulta favorable que la ciudadanía pueda elegir a una mujer como presidenta de Colombia, lo que sería un hito en el país, pero que la funcionaria seleccionada por la ciudadanía no debería continuar con el modelo del patriarcado, que finalmente afecta a la población con menos recursos.

La congresista de derecha respondió entonces que, aunque le agradan los halagos que brindó, la actriz no debería pronunciarse sobre información que desconoce relacionada con su trayectoria y experiencia en el mundo de la política. Incluso, la invitó a unirse a un grupo que respalda a la senadora.

“Estimada Margarita, gracias por tus generosas palabras cuando hablas del carácter, la astucia y la capacidad, pero no deberías lanzar adjetivos cuando no conoces nuestro trabajo por Colombia. Te invito a ser parte de la comunidad #SoyCabal. Aquí: https://mariafernandacabal.com/comunidad-cabal/”, escribió la funcionaria en X.

La respuesta de Vicky Dávila

La periodista Vicky Dávila también se refirió a los comentarios esgrimidos por Margarita Rosa de Francisco, indicando que siente familiaridad con ella debido a que, siendo niña, la vio en televisión y destacó su trabajo actoral. No obstante, cuestionó su presunta afinidad con personas cuestionables, relacionadas con actos ilegales y de corrupción, como se ha evidenciado en la administración actual.

“De eso está lleno el Gobierno Petro, que apoyas. También te gusta hablar mucho de Colombia y vivir en Miami… ah, y lo del puesto de tu hermana en el consulado, causa perturbación”, añadió la directora de la revista.

Adriana de Francisco Baquero, hermana de la actriz, fue designada como cónsul de Colombia en Miami (Estados Unidos) en junio de 2023, y se ha especulado que su cargo en el consulado podría deberse al respaldo que ha brindado Margarita Rosa al Gobierno Petro. Sin embargo, en redes sociales explicó que el puesto se lo habían ofrecido a ella, pero se negó por no estar capacitada para asumir esa responsabilidad. Entonces, mencionó que, si llegara a acceder, llamaría a su hermana como asesora, puesto que ha tenido experiencia en cargos diplomáticos.

“No hay que olvidar que yo no ocupo un cargo en el gobierno ni soy senadora, como en el caso de aquella cuyo hermano fue nombrado, ese sí, Cónsul General (mi hermana no lo es) en el gobierno Duque y ahí si no le importó a la prensa”, aclaró la expresentadora.

Finalmente, aseguró que admira el “talento” de la comunicadora social y su carácter. Entonces, confirmó que estará atenta a su candidatura a la Presidencia, si decide unirse a la contienda electoral como aspirante. Cabe resaltar que algunos periodistas y políticos han cuestionado a la periodista por presuntamente utilizar el medio de comunicación que dirige para hacer política y presentar propuestas económicas para el país, lo cual ha negado.

