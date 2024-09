‘La Segura’ contó que pasó con su vivienda y dónde va a vivir por estos meses: “Necesito estar tranquila”

'La Segura' contó qué pasó con su casa - crédito @la_segura/IG

Luego de que Natalia Segura, conocida en redes sociales como ‘La Segura’, revelara a sus seguidores sobre la inseguridad que vivió en la casa que arrendó a las afueras de Medellín, ha ido actualizado al respecto.

En su momento, la influenciadora contó que la situación la obligó a abandonar su casa y hospedarse en un apartamento pequeño, en el que espera estar provisionalmente, mientras encuentra su espacio, el cual quiere que sea en un edificio nuevamente, con celadores y otros temas de seguridad.

“La razón por la cual yo me tuve que ir de la casa es porque se me metieron a robar a la casa. No solamente una vez, sino tres veces se me arrancaron el DVR, las cámaras, se llevaron cualquier cantidad de cosas de valor”, fueron las palabras con las que Natalia reveló que había sido víctima de robo en su hogar de Medellín.

'La Segura' actualizó a sus seguidores sobre el futuro de su vivienda - crédito @la_segura/IG

En una serie de videos en su cuenta de Instagram, la influencer detalló la forma en la que los ladrones ingresaron a su propiedad en tres oportunidades, al punto que sintió temor de quedarse en ese lugar y tuvo que abandonar su residencia mientras se cumple el contrato, que termina en octubre. La Segura ahora paga ese canon de arrendamiento, más el del apartamento en el que está viviendo.

La influencer aclaró que su vivienda actual es un espacio pequeño en el que tiene las cosas necesarias para estar cómoda, mientras encuentra su nuevo apartamento en el que espera estar por uno o dos años, pues va a comprar una vivienda grande que tenga todos los sistemas de protección necesarios.

Hace unos días La SEgura apareció en sus redes sociales para contar que ya le queda poco tiempo para mudarse, por lo que está en búsqueda de una casa e, incluso, se va a tener que perder el viaje Papillente 2.0.

“Yo tengo que buscar apartamento donde realmente me voy a mudar y me voy a quedar, y me tengo que trastear a finales de septiembre. Entonces no creo que me den las fechas y no creo que pueda viajar al viaje Papillente 2.0. Aparte de eso, tengo mucho trabajo y me tengo que enfocar″, dijo ‘La Segura’.

La Segura confirmó que no va a ir al viaje Papillente en Cartagena y explicó las razones - crédito @la_segura/IG

Sin embargo, la situación tuvo un giro inesperado, según reveló en la tarde del 10 de septiembre en una historia que puso en su Instagram. Allí ‘La Segura’ indicó que está en un momento de su vida en el que quiere estar tranquila y hacer las cosas con calma, por lo que tomó la decisión de pagar un mes más en el lugar en el que se está quedando y seguir con la búsqueda porque no ha encontrado un lugar que la satisfaga.

“Les voy a chupar galón con respecto a un tema que me están preguntando mucho y es que si ya conseguí apartamento”.