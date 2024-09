‘Darlyn’ reveló cómo inició su relación con ‘Kratos’: no fue en el ‘Desafío’

La relación entre Darlyn y Kratos comenzó a través de mensajes en WhatsApp - crédito @darlyngiraldo16/Instagram

Durante un capítulo del reality Desafío XX, se reveló un nuevo romance entre los participantes Darlyn y Kratos. La semifinalista del equipo de Faustino ‘el Tino Asprilla’ confesó en una conversación con sus compañeros que ha comenzado una relación con Bryant Guzmán, más conocido como Kratos, exparticipante del equipo Omega.

El romance comenzó durante un receso que tuvieron los competidores antes de iniciar la fase final del programa. La deportista explicó que Valentina, una excompañera de equipo, fue quien los unió, sugiriéndole que conociera mejor a Kratos, a quien describió como una “muy buena persona, me gustó haberlo conocido”.

El interés inicial del jugador de rugby bogotano se mostró enviándole buenos deseos diarios, y aunque la atleta de 22 años en primera instancia sentía vergüenza al hablar con él, el intercambio constante de mensajes profundizó su conexión y con el paso del tiempo, la relación se estrechó hasta llegar a conocerse personalmente y compartir tiempo juntos fuera del programa.

“Kratos era un participante de acá del Desafío, estuvo en Omega, en el equipo de Lu y de Alejo. Realmente acá nunca pasó nada, nunca pasó nada ni siquiera entre pistas, no sé qué fue pasar palabra con él, pero afuera en el break que tuvimos con Vale, una compañera de Beta, se hizo muy amiga de él, entonces yo soy muy hablona por Whatsapp, me gustan los memes, me gustan todas esas cosas y ella me decía: ‘Deberías de empezar a conocer a Kratos, yo me hice muy amiga de él, el man es muy buena gente y pueden pueden formar una bonita amistad’ y le dije: ‘no, qué pena. Yo que le voy hablar a ese muchacho’”, indicó la antioqueña.

A pesar de que al principio la antioqueña no estaba interesada, ambos empezaron a comunicarse a través de un grupo de Whatsapp, donde compartían memes y mensajes matutinos: “Luego teníamos un grupo entre todos (...) él me había dejado un mensaje en el que me dijo que ya había salido la reina, que era su capitana y quería que ganara, entonces dijo que esperara que yo ganara porque era una de las favoritas en competencia, nunca me dijo nada malo, hasta un día compartimos un meme entre los dos y empezamos a hablar”.

Durante la transmisión del capítulo 103 del Desafío XX, Be, uno de los compañeros, preguntó directamente a Darlyn sobre el estado de su relación con Kratos: “¿Son novios o son amigovios o son conocidos o qué es lo que son?”, preguntó Be; Darlyn, visiblemente sonrojada, no negó la cercanía con el deportista y se mostró muy involucrada, aunque no dio una respuesta definitiva sobre la etiqueta de su relación: “Lo dijo él. Le doy la respuesta”.

En otra instancia del programa, Sensei, otro participante, hizo un comentario llamando a Kratos “el del sofá”, debido a que algunos competidores decían que él participaba menos en las pistas. Frente a este comentario, Darlyn defendió a Kratos demostrando su apoyo y afecto: “Respétame al muchacho”, dijo la antioqueña antes las burlas de sus compañeros de equipo.

Además, preguntó que si se veían bien juntos porque según ella le queda como “de llavero” porque “yo mido 1.59 y él mide 1.83, pero pesa como 90 y péguele de kilos, es súper ancho, súper grande jugador de rugby, selección de Colombia de rugby y con salud, gracias a Dios”, dijo en tono de broma.

La historia de este nuevo romance se suma a una serie de relaciones que han surgido en el marco de la competencia de Desafío XX. Otros romances destacados en esta edición incluyen a Marlon y Luisa, Renzo y Anamar, y Kevyn y Natalia. Estas relaciones demuestran que el reality no solo pone a prueba las habilidades físicas y estratégicas de los participantes, sino también su capacidad para formar vínculos profundos durante el intenso proceso de la competencia.