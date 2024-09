Margarita Rosa le deseó suerte a Vicky Dávila en sus supuestas pretensiones presidenciales: “Que la luches en franca lid con tus ideas”

Margarita Rosa de Francisco se refiere a supuestas aspiraciones políticas de Vicky Dávila - crédito Colprensa

En la mañana de este martes Margarita Rosa de Francisco se refirió a los cuestionamientos que le hizo Victoria Eugenia Dávila, más conocida como ‘Vicky’ Dávila, directora de la revista Semana, a través de su cuenta de X.

Todo comenzó el lunes 9 de septiembre cuando de Francisco se refirió a Dávila y a María Fernanda Cabal como mujeres a las que admira, pero que carecen de “refinamiento intelectual”.

“Mis paisanas María Fernanda y Vicky son dos mujeres con mucho carácter, muy astutas y capaces (no puedo evitar sentir familiaridad con ellas), pero carecen de refinamiento intelectual y sabiduría, o al menos, no lo muestran. No plantean nada”, expuso.

Añadió: “Su agencia se posiciona desde la negación, la descalificación, la reproducción patriarcal de la posesión del poder intimidador. Lástima. Es hermoso ver cómo se pone escena un pulso de igual a igual, templado y digno entre adversarios. Sería grandioso elegir una mujer presidente, pero no una que continúe el modelo patriarcal de emplazamiento de poderes”.

En respuesta, la periodista Vicky Dávila reconoció el talento actoral de su coterránea para, a renglón seguido, cuestionar sus preferencias políticas, haciendo referencia a la simpatía que siente hacia el Pacto Histórico, Gustavo Petro, Carolina Corcho y las reformas propuestas desde ese sector político.

“Margarita, yo tampoco puedo “evitar sentir familiaridad contigo”. Te veía de niña en la televisión. Una actriz excepcional. No entiendo por qué te gustan los ladrones, los corruptos, los ineptos, y los politiqueros. De eso está lleno el Gobierno Petro, que apoyas. También te gusta hablar mucho de Colombia y vivir en Miami… ah, y lo del puesto de tu hermana en el consulado, causa perturbación”, escribió.

La actriz y presentadora se refirió a la respuesta de la comunicadora social. Paulatinamente, fue respondiendo a las preguntas de Dávila y señaló que, por convicciones ideológicas y éticas, está dispuesta a seguir apoyando una concepción progresista de la política que, desde hace varios años, encarna el presidente Gustavo Petro.

“Me parece que la respuesta de Vicky a mi trino es respetuosa. Se hace preguntas legítimas que vale la pena responder. No respaldo un gobierno de hampones. Respaldo un proyecto antiguerrerista de país y de mundo, enfocado en una base sólida de bienestar social y ambiental, que está propuesto en el programa del gobierno Petro y que, como ciudadana, quisiera que se siguiera perfeccionando, por eso seguiré apoyando la perspectiva progresista. Hampones no debe haber ni en este ni en ningún gobierno. En los anteriores han sobrado y algunos siguen sin ser juzgados. A mí me perturba que los clanes políticos sean todavía tan poderosos en las regiones”, señaló la protagonista de la icónica telenovela Café, con aroma de mujer (1994).

Lanzó pullas contra el Centro Democrático e Iván Duque: “No hay que olvidar que yo no ocupo un cargo en el gobierno ni soy senadora, como en el caso de aquella cuyo hermano fue nombrado, ese sí, Cónsul General (mi hermana no lo es) en el gobierno Duque y ahí sí no le importó a la prensa”.

Posteriormente, se refirió a Vicky Dávila como prospecto de candidata presidencial, teniendo en cuenta que en redes sociales varios de sus seguidores aseguran que quisieran ver a la periodista como candidata de oposición. Si bien Dávila ha dicho en varias ocasiones que no tienen intereses electorales, ha estado, de la mano del medio de comunicación que dirige, visitando algunas ciudades para jornadas de integración de la ciudadanía. Allí, Dávila ha señalado que su diferencia con varios de sus colegas es que, de frente, critica un gobierno que considera perjudicial para el país.

De Francisco le deseó éxitos y aseguró que seguirá de cerca la exposición de ideas por parte de Dávila en una inminente campaña política:

“Debo decirte Vicky, fuera de toda controversia, que admiro tu gran talento como comunicadora, tu entereza y tu gran carácter y que, si te lanzas como candidata a la presidencia, la luches en franca lid con tus ideas, a las cuales estaré atenta. Abrazo de valluna. No puedo evitar quererte”,.