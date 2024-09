Consejo de Estado rechazó apelación de Alí Bantú y Miguel Polo Polo conservará su curul en el Congreso

Polo Polo calificó al abogado Alí Bantú Ashanti como un “lacayo resentido” que participó en un intento de desacreditarlo - crédito Colprensa/montaje infobae

El Consejo de Estado decidió rechazar el recurso de apelación presentado por el abogado Alí Bantú contra la sentencia, lo que permitió al representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo mantener su curul en la Circunscripción Especial Afrodescendiente.

Esta decisión, anunciada el 10 de septiembre, refuerza la validez de la sentencia inicial del 15 de julio de 2024, que determinó que Polo Polo no había incurrido en irregularidades suficientes para perder su investidura.

En el fallo emitido, el alto tribunal especificó: “Rechazar el recurso de apelación interpuesta por el abogado James Ramos Carabalí contra la sentencia del 15 de julio de 2024, proferida por la Sala 13 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado que negó la pérdida de investidura en contra del representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo”.

Fallo del Consejo de Estado ratificó la curul de Miguel Polo Polo en el Congreso - crédito @MiguelPoloP/X

El representante Polo Polo celebró la decisión del Consejo de Estado en su cuenta de X. “Hoy nuevamente el Consejo de Estado nos da la razón y rechaza el recurso de apelación interpuesto por Ali Bantú. Una vez más queda demostrado lo infundado de sus argumentos, gracias a Dios salimos victoriosos nuevamente y la verdad prevaleció”, escribió Polo Polo, agradeciendo a su abogado, Jhonatan Peláez, por “ayudar a que se demostrara que esta demanda es parte de la persecución de la izquierda contra mi curul y por hacer que se hiciera justicia en este caso”.

Polo Polo acusó a la izquierda de intentar arruinar su carrera con falsas denuncias - crédito @MiguelPoloP/X

Contexto de la demanda

La demanda original alegaba que Polo Polo había solicitado parte de los salarios de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para cubrir gastos operacionales. Según un audio presentado en la demanda, el congresista habría pedido dinero a sus empleados: “Y esa vaina de lo que tú acabas de decir ahora que él les quita a ustedes el sueldo y él se queda con cuatro millones quinientos ($4.500.000), marica eso no se le hace huevón, o sea o lleguen a un acuerdo, está bien, mira todo lo que hacen ustedes por él, entonces vamos a ayudar a dar al menos un millón de pesos más a los pelaos para los gastos”, se transcribe en uno de los fragmentos del audio.

Infobae Colombia informó en su momento que el representante a la Cámara debía comparecer ante el Consejo de Estado para la recolección de testimonios - crédito suministrado

Sin embargo, la magistrada Myriam Stella Gutiérrez determinó que no había pruebas suficientes para corroborar estas afirmaciones: “La examinación de los medios de prueba permite concluir que, en el caso concreto, no se demostró el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura, en tanto no se acreditaron los supuestos fácticos en los que ella se estructuró”, estableció el fallo del Consejo de Estado.

El representante a la Cámara se ha pronunciado en varias oportunidades sobre este escándalo en el que se vio envuelto, arremetiendo contra de quienes lo critican y contra el Gobierno de Gustavo Petro:

“No sorprende ver que la izquierda quiera arruinar carreras políticas y reputaciones a punta de falsas denuncias y testimonios. Ese es el estilo de ellos, quemar a las personas (a lo Isabel Zuleta). Lo vimos en la campaña presidencial pasada, lo vimos con los militares y también con varios dirigentes políticos de derecha”, aseguró el congresista en su cuenta de X.

Agregó que la demanda en su contra fue un intento de desviar la atención ante los recientes escándalos del Gobierno de Gustavo Petro: “Ahora, como toda la corrupción y despilfarro de su nefasto gobierno ha salido a flote: dineros de narcos en la campaña de Petro, el caso de la niñera que sometieron a maltratos y polígrafo, el juicio de Nicolás Petro, la vida de excesos de Verónica y Francia, quieren usar mi nombre con mentiras para tapar sus porquerías”.

Finalmente, señaló que para dicho propósito, el Gobierno usó a Alí Bantú Ashanti: “Y usan a un lacayo resentido de la señora Francia Márquez, que fue candidato a la cámara afro (se quemó), secretario general de mi partido (que lo echaron), para que con un audio que no es mío ni se sabe de quién, instaurar una demanda en mi contra. Estamos listos para dar la batalla como siempre lo hemos hecho”.

Polo Polo arremetió contra el Gobierno tras haber sido demandado por presunto cobro a miembros de su UTL - crédito @MiguelPoloP/X