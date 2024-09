Al infuencer Nicolás Arrieta lo sacaron del concierto de Ryan Castro por armar pelea: se enfrentó a los encargados de seguridad

El creador de contenido fue retirado de un concierto en el Movistar Arena - crédito @nicolasarrieta/Instagram

El creador de contenido bogotano Nicolás Arrieta es conocido principalmente por sus videos en Youtube y su presencia en redes sociales como Instagram y X.

Es común que el influencer esté involucrado en una polémica en las plataformas digitales debido a que aborda una amplia variedad de temas que incluyen críticas sociales, humor y análisis de controversias en internet.

Esta vez el bogotano se hizo viral en redes sociales después de protagonizar una discusión en el concierto del cantante de música urbana Ryan Castro, el viernes 6 de septiembre, en el Movistar Arena de Bogotá.

La seguridad del Movistar Arena de Bogotá recitó al influencer - crédito @n_falso/X

El hijo del exsenador de la república Samuel Arrieta estaba disfrutando de la presentación del reguetonero paisa y en un video, al parecer con unos tragos de más, grabado por un asistente al concierto, se le vio discutir con el personal de seguridad del lugar y estos tomaron la decisión de retirarlo.

En el corto clip también se observa a Arrieta utilizar la fuerza para intentar soltarse de los agentes; sin embargo, los asistentes del evento gritaron y silbaron, en tono de celebración, cuando el influencer fue sacado del Movistar Arena de Bogotá.

Después de que el video se hizo viral en redes sociales los comentarios no se hicieron esperar, alguno se burlaron de la situación y otros estuvieron en contra de la actitud del creador de contenido: “Pero que ha pasado...Con Nicolás Arrieta”; “Nicolás Arrieta sí que sabe del autosabotaje”; “Es Nicolás Arrieta es una boleta jajajajaja que oso ese man”; Que pecado lo que le pasó a Nicolás Arrieta”; “El video donde sacan a Nicolás Arrieta del Movistar Arena me da mucha risa”; “A eso no va uno? A beber y a volverse mierda? Dios mío, solo joden porque es ‘Nicolás Arrieta’”, son algunas reacciones de los internautas.

El bogotano fue sacado del Movistar Arena - crédito @nicolasarrieta/Instagram

El bogotano no se ha pronunciado sobre la discusión que protagonizó en el evento. Al parecer el influencer no disfrutó gran parte del la presentación del reguetonero, la cual tuvo grandes invitados como Feid, Andy Rivera, Piso 21 y los artistas puertorriqueños Miky Woodz y Brray.

Cómo fue el concierto de Ryan Casto en Bogotá

Ryan Castro, conocido por sus éxitos en el género del reguetón y la música urbana, logró reunir a sus fanáticos con un total sold out. Castro interpretó sus mayores éxitos y sorprendió a los asistentes con la aparición de sus invitados especiales, quienes juntos crearon momentos únicos en el concierto.

El Movistar Arena fue testigo de una noche inolvidable donde temas como Wasa wasa y Jordan resonaron junto a artistas que acompañaron al paisa en su show como Feid, el ritmo contagioso de Piso 21 y la melodía de Andy Rivera. Cada uno de estos artistas aportó su estilo y carisma, potenciando aún más la conexión con el público.

El cantante y compositor colombiano de música urbana, Ryan Castro, canta durante un concierto en el Movistar Arena, el viernes 6 de septiembre de 2024 en Bogotá - crédito Carlos Ortega/EFE

La participación de Feid fue particularmente especial, ya que ambos artistas han colaborado en diversas ocasiones, consolidándose como dúo dinámico en la escena musical actual. Por su parte, Piso 21 deleitó con interpretaciones que combinaron tanto material nuevo como sus clásicos. Andy Rivera también dejó una huella importante en el evento con su presentación.

Además del talento musical, el espectáculo se caracterizó por una producción de alto nivel. Efectos luminosos y visuales acompañaron cada canción, creando un show impresionante que destacó la energía de la noche.

Los comentarios en las redes sociales acerca del concierto del paisa no se hicieron esperar: “Ryan Castro tiene el mejor show de reggaeton que he visto en los últimos años 41 canciones en su setlist: perreo, rap, trap, salsa, carranga, etc y cerró sacando a Feid”; Si usted se perdió el concierto de Ryan Castro de hoy, déjeme decirle que se perdió uno de los mejores shows de reggaeton de este país. La rompió absolutamente. Lo de Feid fue brutal, ese Movistar no se cayó pues porque está muy bien hecho, pero qué manera de gritar, mor”.