“Pagamos la luz más cara de toda Colombia”: Alejandro Char sobre crisis eléctirca en Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció un proyecto para instalar paneles solares en viviendas con el objetivo de proporcionar energía a 24.000 hogares. Esta iniciativa forma parte de las medidas que su administración está emprendiendo para enfrentar los elevados costos de energía y el deficiente servicio en la costa Caribe colombiana.

Char destacó que, a pesar de los esfuerzos realizados para reducir las tarifas de electricidad, ciudades como la capital del departamento del Atlántico siguen soportando tarifas altas. En sus declaraciones, destacó la necesidad de apoyo del Gobierno nacional, del Ministerio de Minas y Energía y del presidente para resolver esta problemática que persiste desde hace años y afecta a los habitantes de la región.

“En este momento seguimos viviendo el mismo suplicio aquí en Barranquilla y en el Atlántico, donde pagamos la luz más cara de toda Colombia. Es una pesadilla. Esto es algo que no me deja dormir todos los días este tema y desafortunadamente no está en manos de nosotros. Los alcaldes necesitamos de la mano del Gobierno nacional, necesitamos de MinMinas y del presidente. Esta problemática lleva muchos años y nuestra gente viene sufriendo”, expresó el mandatario en Blu Radio.

De igual modo, el funcionario señaló que el plan incluye la construcción de una granja solar con 30.000 paneles solares para alimentar el alumbrado público de la ciudad con energía renovable. Con este proyecto, La puerta de oro de Colombia se convertiría en la primera ciudad de América Latina en iluminar su alumbrado público exclusivamente con energía solar, estimando que este cambio se completaría para el próximo año.

Además, enfatizó la importancia de resolver el problema energético para miles de familias, mencionando que su administración ya ha asignado cinco terrenos a MinMinas para desarrollar conjuntamente proyectos con una inversión aproximada de 60.000 millones de pesos, de los cuales la ciudad está dispuesta a aportar la mitad.

“Las pesadillas que vivimos aquí con la energía es de locos, porque no solamente el servicio es malo, sino que es muy costoso y aquí hay que prender los abanicos todo el día, igual la nevera. Le hemos presentado cinco superlotes a MinMinas para invertir entre los dos. Barranquilla está dispuesta a colocar la mitad de la plata. Serían 14 o 15 megavatios, eso es una plata cercana a lo $60.00 millones y estamos dispuestos a colocar $30.000 millones. Para el alumbrado público, ya estamos colocando una granja de 30.000 paneles solares para que todo el alumbrado público sea con energía solar”, explicó en el medio de comunicación citado.

El uso residencial de los paneles solares también se promoverá intensamente. Char explicó que con las granjas solares previstas, se podría suministrar electricidad a 24.000 hogares, aliviando así la presión económica sobre los ciudadanos que deben mantener en funcionamiento aparatos eléctricos esenciales debido al clima.

Igualmente, resaltó su compromiso de seguir buscando soluciones a largo plazo para garantizar una mejor calidad de vida a los barranquilleros y destacó la disposición de su administración para colaborar en estos proyectos cruciales.

Cabe mencionar que, en Barranquilla se presentaron manifestaciones en respuesta a los problemas de suministro eléctrico que han afectado a varias zonas del departamento del Atlántico. Los residentes de Costa Hermosa, en Soledad, y diversas partes también expresaron su descontento con la empresa Air-e, responsable del suministro de energía, por cortes prolongados de hasta una semana en algunos sectores. Además, la compañía reportó una problemática adicional en las áreas de San Martín y La Popa en Juan de Acosta, donde cerca del 70% de los usuarios tienen deudas con la entidad, acumulando una cartera vencida aproximada de 308 millones de pesos.