María Fernanda Carrascal estalló contra Katherine Miranda por solicitud de archivar reforma laboral: “Qué necesidad de figurar”

María Fernanda Carrascal criticó a Katherine Miranda por considerar insuficiente una reforma discutida durante dos años en mesas técnicas, audiencias y debates. Declaró que esta vez la reforma sí incluye las voces de los trabajadores, a diferencia de anteriores - crédito Colprensa

La congresista Katherine Miranda, durante el noveno Congreso de la Andi, anunció que la próxima semana solicitarán la suspensión de la reforma laboral, alegando que infringe los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que no ha contado con consenso. Señaló que, dado que más del 80% del empleo proviene del sector privado, este debería ser consultado primero.

Frente al anuncio de la representante a la Cámara del partido Alianza Verde, otra congresista, pero de la coalición de gobierno Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, mostró su disgusto por las palabras de la legisladora Miranda e insinuó que la política quería “figurar”. Adicionalmente, le pidió que demostrara que los empresarios no fueron escuchados durante la redacción de la reforma laboral.

En ese sentido, María Fernanda Carrascal respondió a Katherine Miranda señalando que ha habido dos años de concertaciones, mesas técnicas, audiencias y debates tanto en el Congreso como fuera de él, además de modificaciones, eliminaciones y nuevos artículos. Sin embargo, comentó que a Miranda le parece insuficiente porque la reforma no refleja exactamente lo que desean los gremios que la apoyan.

“Finjamos sorpresa. 2 años de concertaciones, de mesas técnicas, audiencias, debates en el Congreso y fuera de él, modificaciones, eliminaciones y nuevos artículos; pero a @MirandaBogota le parece insuficiente porque no dice al pie de la letra lo que le gustaría a los gremios que la secundan a ella. Reformas laborales que no tenían en cuenta a los trabajadores tuvimos muchas, esta no es una de ellas”, escribió Carrascal en su cuenta de X.

Mafe Carrascal se va en contra de Katherine Miranda por la reforma laboral - crédito @MafeCarrascal

En cuanto a que los empresarios no fueron escuchados la legisladora perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, dijo que podía probar lo contrario a lo dicho por Miranda. “A mí que ella me demuestre que a los empresarios no se les escuchó y no se construyó con ellos, que no se les tuvo en cuenta, yo puedo demostrarle todo lo contrario. Qué necesidad de figurar”, aseveró la congresista.

Y es que, en el noveno congreso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en el que la representante Katherine Miranda habló de la solicitud de archivar la reforma laboral, se congregó a más de 2,500 empresarios de todo el país, se debatieron las perspectivas de diversos sectores respecto a las propuestas legislativas del gobierno.

La congresista Katherine Miranda, durante el noveno Congreso de la Andi, anunció que la próxima semana solicitarán la suspensión de la reforma laboral - crédito @mirandabogota / Instagram

Los empresarios en este espacio expresaron su intención de continuar oponiéndose a varias de las reformas propuestas, particularmente aquellas que perciben como perjudiciales para el desarrollo económico del país. Esta resistencia empresarial evidencia la creciente inquietud de diversos grupos que temen que dichas reformas puedan impactar negativamente en la estabilidad de sectores cruciales como la salud y el empleo.

Por otro lado, el proyecto de ley de reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro ha avanzado en el Congreso de la República, habiendo superado su primera discusión en la Cámara de Representantes y ahora aguardando su debate formal en la plenaria. La propuesta ha generado diversas reacciones, ya que pretende cambiar significativamente los horarios laborales y reducir el número de horas de trabajo semanales permitidas. Según el Banco de la República, esta medida podría eliminar más de 400,000 empleos formales.

Si el Congreso aprueba el proyecto, la jornada laboral en el país se reducirá a 42 horas semanales para 2026, un cambio significativo respecto al horario vigente. Además, la jornada diurna se fijará entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., mientras que la nocturna se extenderá desde las 7:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., modificando el inicio actual de esta última, que es a las 9:00 p. m.

La reforma también contempla excepciones a estos cambios. De acuerdo con el texto de la reforma, en trabajos que sean particularmente insalubres o peligrosos, el gobierno tiene la potestad de reducir la jornada laboral. Esta medida establece que ciertos sectores laborales podrían beneficiarse con horarios más cortos, siempre que así lo dispongan las autoridades competentes.

Si el Congreso aprueba el proyecto, la jornada laboral en el país se reducirá a 42 horas semanales para 2026, un cambio significativo respecto al horario vigente - crédito Luisa González / Reuters - Canva