Alquilaron una finca y terminaron robándoles 60 millones de pesos en pertenencias: que no le pase

En solo dispositivos electrónicos se llevaron cerca de 60 millones - crédito @paumcastellanos / TikTok

Paula Muñoz Castellanos y su grupo de 11 tuvieron el peor fin de semana tras alquilar una propiedad por medio de la plataforma Airbnb en el departamento del Meta. Y es que, a pesar de que tenía excelentes calificaciones, en una noche perdieron cerca de 60 millones de pesos en pertenencias, según denunció a través de la plataforma TikTok:

“Nos robaron por Airbnb. Hago este video para que no quede impune y a ustedes no les vaya a pasar. Con mis amigos rentamos una casa en Acacías, Meta, por medio de la aplicación. Esta casa tenía buenas valoraciones al igual que la host, todo estaba dentro de lo normal y así fue como llegamos a esta propiedad el viernes 30 de agosto, al rededor del mediodía”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Al iniciar en viernes, para disfrutar de todo el fin de semana, varios de sus amigos se vieron obligados a viajar con computador; lo que, de cierta manera habría llamado la atención de un grupo de vándalos que, aprovechándose de su posición vulnerable en la madrugada, irrumpieron en la propiedad.

Muños y sus compañeros desconfían de la experticia con la que habrían actuado los criminales - crédito @paumcastellanos / TikTok

“Muchos de mis amigos tenían que trabajar, así que sacaron sus computadores y demás cosas para estar conectados hasta las 6:00 de la tarde. A esa hora empezamos a jugar... juegos de mesa, nos metimos a la piscina, celebramos un cumpleaños y nos dormimos cerca de las 2:30 de la mañana”.

Y continuó: “Pasadas cuatro horas; es decir, a las 6:30 de la mañana, nos despertamos; ya que el cuidandero nos empieza a llamar para decirnos que presuntamente se nos habían entrado los ladrones porque encontró varias cosas tiradas y la reja abierta”.

Entendiendo que era algo que se le había salido de las manos, contactaron a la Policía, pero de poco o nada sirvió; ya que, tomaron la denuncia y los dejaron esperando. “Cuando este señor nos avisó, revisamos y nos dimos cuenta de que habían robado nuestras pertenencias. En este punto ya empieza a sentirse uno vulnerable, así que les pedimos a los cuidanderos que llamaron a la Policía y ahí es cuando inician las irregularidades”.

Los ladrones los habrían estado viendo desde antes de que se acostaran - crédito123RF

Sin embargo, una vez las autoridades dejaron la casa empezaron a desconfiar de los cuidanderos, debido a que su versión fue cambiando y en las cámaras de seguridad se veía a los ladrones actuando como Pedro por su casa:

“Los cuidanderos dijeron que las cámaras no servían, no las tenían funcionado y la Policía llegó para hacer un inventario y preguntarnos si la ubicación de los dispositivos estaba activada. Luego de eso se fueron y nos dijeron que no había de otra que esperar. Pero notamos otras irregularidades. Los cuidanderos cambiaron su versión y dijeron que las cámaras si funcionaban, pero no todas. Al revisar nos dimos cuenta de que a las 4:00 de la mañana ingresaron los ladrones, pero no estaban vigilando desde la 1:57 de la mañana, cuando nosotros todavía estábamos despiertos”.

La noche pudo haber ido a peor, puesto que los delincuentes entraron armados. Pero por suerte para Muñoz y el resto de sus amigos, ninguno notó lo que estaba ocurriendo, mientras que ellos descasaban.

El grupo fue alertado ya de día, en la primera ronda de los cuidanderos - crédito Senado de la República MX

“En los videos se logra ver que los delincuentes entran con armas blancas; lo que nos genera mucho más susto porque pudo haber terminado peor, pero al ver los videos nos dimos cuenta de que estas personas duraron 48 minutos dentro de las habitaciones y de las casas”.

Tras el robo, ella y sus compañeros siguen preguntándose cómo ingresaron, de qué manera actuaron para no ser descubiertos y si acaso los cuidanderos están involucrados: “48 minutos en los que ellos robaron celulares, de personas que se habían dormido con ellos al lado de la almohada ¿cómo es que, de nosotros, que éramos 12 personas, ninguno se despertó? había un perrito y tampoco ladró ¿cómo es que ninguno sintió nada? Nos preocupa mucho porque si uno hace una reservación por Airbnb siente que está más seguro. Pero no, hacía un mes, en esta propiedad, había pasado lo mismo, según los comentarios que vimos y lo que nos contó la Fiscalía”.