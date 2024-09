Daniela Ospina hizo fuerte confesión sobre su hija y James Rodríguez

Daniela Ospina habló sobre la relación con su hija y James - crédito Jesús Aviles / Infobae

Daniela Ospina confesó a sus millones de seguidores cómo maneja la situación cuando su hija Salomé le pregunta por su padre, el futbolista colombiano James Rodríguez, del que se separó en julio de 2017 luego de siete años de relación.

Aunque admitió que no le gusta hablar sobre el futbolista del Rayo Vallecano, sostuvo que con su hija siempre busca referirse en buenos términos a James y no decirle sobre los motivos que llevaron a su ruptura. “Al final la única persona que nos van a poder juzgar son ellos, Salo el día de mañana va a hacer la que me quiera juzgar a mí o a su papá si ella lo desea, pero no es de los adultos hacerlo”, expresó.

La empresaria de ropa deportiva, que ahora ejerce como influenciadora de vida sana, abrió su corazón en el pódcast con Margarita Pasos, en el que aseguró que a medida que Salomé va creciendo, le hace preguntas más profundas sobre su relación con el ‘10′ de la selección Colombia.

“Hay muchas conversaciones que ella me ha traído a la mesa y le digo mi amor, te amo, pero todavía no es momento de hablar de ese tema, te lo prometo que cuando me toque y tú tengas una edad donde podamos tener esta conversación, yo lo voy a hacer con toda honestidad y así lo manejo. Espero no hablar mal en ningún lugar del papá de mi hija y creo que ha sido recíproco”, agregó.

Daniela Ospina acompaña a Salomé a todos los partidos de la selección colombia - crédito @daniela_ospina5 / Instagram

Con mucha sinceridad expresó que su mayor anhelo es que su hija no esté expuesta a polémicas que envuelvan al jugador, resaltando que su rol como mamá es proteger la salud mental de Salomé. Además, dijo que la llegada de su hija fue lo mejor y por eso puede decir que “no hay nada malo” en lo pasado.

Durante la entrevista, la hermana del portero David Ospina también habló sobre si siente o no celos de que su hija se lleve bien con las parejas del mejor jugador de la Copa América 2024. “Yo sí creo, pero honestamente que Salo vea esa visión de familia, se me hace siempre un lindo paso, de que ella se vaya para donde su papá y que tenga una mujer para ella, compartiendo, siento que la mujer cuando hay hijos de por medio hace ese enganche de abrazo”, dijo.

Como mensaje, la modelo paisa señaló que lo más importante es que Salomé experimente cariño en cualquier lugar que este, ya sea con ella, con su papá o con las parejas que los acompañen, haciendo referencia a su esposo Gabriel Coronel, con quien tiene a su hijo Lorenzo.

Daniela Ospina y su hijo menor, Lorenzo - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Los niños tienen una sinceridad y un sexto sentido que no se equivoca, por lo que tener una buena relación con la pareja de James, significa que ella es una buena persona.

Por otro lado, reveló que para su hija no fue fácil asimilar el nacimiento de su hermano. “Ha mejorado mucho, al principio fue como que no entendía la situación, le lleva 10 años, ella fue poco a poco, pero ahora muere por su hermano, ha sido un proceso, al final entendemos que como que nos sacaron de nuestra zona de confort, así lo pensará ella, pero yo le hablo mucho, la mantengo al tanto de todo, la pongo que esté pendiente de todo para que no se siente excluida”, explicó.

Sin embargo, señaló que con el tiempo fue entendiendo “que somos una familia, diferente, pero familia, donde Lorenzo vino a unirnos mucho más”, mencionó la empresaria colombiana.