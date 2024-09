Tome nota, el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia se entregará este 11 de septiembre

El premio será entregado el próximo 11 de septiembre en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá - crédito Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia

El Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia se entregará el próximo 11 de septiembre. Esta iniciativa tiene el objetivo de reconocer a quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos en el país. La ceremonia se realizará en la ciudad de Bogotá, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.

“Este reconocimiento que es otorgado por Diakonia y Act Iglesia Sueca, con el apoyo de la Embajada de Suecia, llega este año a su decimotercera edición entregando galardones en las categorías defensor / defensora del año, Experiencia o proceso colectivo del año y Reconocimiento a toda una vida. El premio, tiene como objetivo central respaldar el trabajo legítimo por la defensa de los derechos humanos como un mecanismo de incidencia, posicionamiento y visibilidad del aporte que hacen las y los defensores en la construcción de la paz y la democracia de nuestro país”, se lee en un comunicado oficial del premio.

Por otro lado, este galardón también busca confrontar la impunidad, preservando así la memoria de las personas que se han visto afectadas por casos de violaciones a sus derechos humanos. Además, pretende trabajar por un futuro de paz en Colombia.

César Grajales, director nacional de Diakonia en Colombia, aseguró que “el Premio Nacional de Derechos Humanos confronta la impunidad preservando la memoria de graves violaciones de derechos humanos, abre posibilidades para un futuro de paz donde la vida y la dignidad humanas sean efectivamente protegidas y afirma el compromiso en el tiempo presente cuando la violencia contra defensores, defensoras y otros liderazgos sociales continúa vigente”.

El premio tiene el objetivo de confrontar la impunidad, preservando la memoria de las víticmas - crédito Colprensa

Durante esta ceremonia se rendirá homenaje a la labor de cada participante, resaltando las historias, logros y contribuciones de los finalistas. Los ganadores y ganadoras serán los protagonistas de este evento.

“El evento, convoca a una audiencia diversa y comprometida con la causa de los derechos humanos, incluyendo a representantes del Gobierno, miembros del cuerpo diplomático, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales y de la cooperación internacional, defensores de derechos humanos, medios de comunicación y la sociedad en general”, se lee en el comunicado.

Este año se celebra la decimotercera edición del galardón, que es entregado por Diakonia y Act Iglesia sueca, con el respaldo de la Embajada de Suecia. “Vemos como la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos y medio ambiente en Colombia fortalece y da esperanza a las víctimas del conflicto, contribuyendo a la importante construcción de paz del país. Muchas personas sufren por conflictos en el mundo, y en esta realidad necesitamos esperanza”, dijo Alan Frisk, jefe de unidad para América Latina de Act Iglesia sueca.

La mujer lleva casi cuatro décadas luchando por los derechos de su hermano - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Una de las finalistas es Martha Soto, que desde 1985 no ha dejado de buscar a su hermano Jorge Enrique. Durante casi cuatro décadas ha mantenido vivo su nombre, estampando su rostro en cada conmemoración. La mujer se ha convertido en una voz para muchas personas que llevan años buscando a sus seres queridos y que siguen luchando por sus derechos de reparación, justicia y verdad.

La finalista comenzó a transitar en la defensa de los derechos humanos con el colectivo Semillas de Libertad, además de vincularse a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asfades.

Según El Colombiano, Matha aseguró que “no esperaba la nominación, tampoco esperaba como tanto cariño, tanto amor de mucha gente que me escribió diciéndome que era muy merecedora de ello, estoy muy feliz. Pero quisiera resaltar que esta nominación no es solo por mi vida, es también por la vida de mi hermano, porque la mitad de mi historia es su historia”.