Este es el hombre que le robó el corazón a Luisa Agudelo, la arquera de la selección Colombia

Luisa Agudelo fue campeona de la Liga Femenina en Colombia con el Deportivo Cali - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La guardameta del combinado nacional dirigido por el estratega Carlos Paniagua no solo ha destacado en redes sociales por su belleza y su relación sentimental, sino que en los dos partidos de la selección colombiana de fútbol femenino sub 20 jugó un papel fundamental para sellar la clasificación a la siguiente fase del mundial, que se disputa en Colombia.

Su gran nivel futbolístico le valió el reconocimiento en lo que va de la competencia. “Luisa Agudelo (Colombia) es hasta el momento la única arquera en recibir más de cinco tiros al arco en la #FIFAU20WWC (6) y atajar el 100% de estos, dejando su arco en cero en ambos partidos. Acumula 1.5 goles prevenidos, líder en el torneo en este rubro hasta hoy”, publicó en su cuenta de la plataforma proveedora de estadísticas deportivas Opta.

Luisa Agudelo es una de las figuras de la Copa Mundial Femenina sub-20. - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/Efe

La joven arquera ha generado furor en las redes sociales, miles de hinchas colombianos no dudaron en reconocer el desempeño de la deportista en el terreno de juego con muestras de cariño. La futbolista de 17 años, que se destaca por su habilidad en el arco, logrando mantener su valla invicta, dijo que “para eso me he esforzado y muy feliz. Se me erizaba la piel cada que los escuchaba y agradecerles, de verdad ese apoyo que tuvieron con nosotros es magnífico”.

La vida personal de la deportista, que también brilla en la Liga Femenina, con el Deportivo Cali, ha empezado a generar curiosidad entre los seguidores de la cita mundialista, que comenzaron a preguntar si el corazón de la deportista tiene dueño.

Luisa Agudelo y su novio Camilo Nieva - crédito @luisamore27/Tik tok

En días pasados, la deportista, en su cuenta de TikTok, posteó un video donde se le ve muy enamorada de un joven que comparte su misma pasión y escribió: “Qué lindo es coincidir contigo!❤️”. Este clip sumó más de 15.000 me gusta y comentarios de sus seguidores. Se trata de Camilo Nieva, un jugador de fútbol profesional y amante de los deportes, que ha logrado destacar en los torneos de la B, donde es titular en el Orsomaso, club deportivo de Palmira, Valle del Cauca.

Ella no es la única que presume de la relación en redes sociales, Nieva con frecuencia da muestras del amor que siente por Luisa al compartir fotografías de los momentos y los viajes que han podido realizar juntos.

Trayectoria de Luisa Agudelo, arquera de la selección Colombia

Luisa Agudelo es la portera con la Valla Menos Vencida del Campeonato Sudamericano Femenino - crédito Conmebol

La futbolista colombiana empezó desde los 10 años de edad en el mundo del deporte, cuando jugaba con otros niños en su barrio y en escuelas deportivas. Fue en el Sporting de Cali, donde empezó a demostrar sus habilidades en un entorno competitivo, luego se unió al club profesional Cortulúa, donde logró convertirse en una de las arqueras titulares del equipo.

A pesar de que su carrera iba en ascenso en 2020, la guardameta contempló el retiro, pues sufrió una dolorosa contusión ósea en la cadera que la obligó a alejarse de las canchas durante un año y medio. Aunque la recuperación fue lenta y la puso al límite en reiteradas ocasiones, Agudelo no se rindió y durante los años que duró la pandemia del covid-19 pudo volver al deporte rey más fuerte que nunca.

En 2022 fue convocada por la selección Colombia para la Copa Mundial Sub-17, que se disputó en India, en la que fue subcampeona al caer 1-0 contra la selección española. Por su destacada actuación en el torneo y su crecimiento profesional llegó al Deportivo Cali, en 2024, su equipo actual, como portera titular. Ahora enfrenta con ilusión el mundial femenino sub-20 en Colombia, que espera ganar y darle al país una gran alegría.