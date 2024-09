Jessi Uribe fue ignorado por este artista para hacer una colaboración: “Le escribí muchas veces”

Jessi Uribe habló de la colaboración con un mexicano que nunca se concluyó - crédito @jessiuribe3/Instagram

El cantante santandereano Jessi Uribe confesó en una entrevista para Los 40 Colombia que tiene varias canciones y colaboraciones que grabó, pero nunca fueron publicadas. Sin embargo, el intérprete mencionó que hubo una en particular que no logró grabar con el mexicano Christian Nodal, porque este no volvió a responder a sus mensajes.

El intérprete de Dulce pecado, aclaro que durante mucho tiempo tuvo una cercanía artística con el mexicano por unas canciones que escribió para su álbum, sin embargo, después por temas con el sello discográfico del Nodal dejo de responder y perdió el interés en la colaboración.

“A Nodal le escribí, pero no sé, todo fue muy raro. Cuando Cristian apenas estaba entrando a Colombia, él me grabó dos canciones que escribí para un álbum que ganó Grammy. Después quedamos de hacer una canción, íbamos a hacer La Culpa... luego pasó algo con la disquera y ya, no me volvió a contestar... al que más le he pedido un dueto es a él”.

El cantante de música popular reveló que Cristian Nodal lo ignoró - crédito @jessiuribe3 / Instagram

El artista asegura que es una de las canciones que más le ha dolido no poder grabar porque asegura que una colaboración entre ambos sería del interés de las personas, por lo que se trataría de un éxito casi que asegurado. “Ya le escribí mucho, entonces esperemos a ver qué pasa”, añadió.

Aunque Nodal no respondió sus mensajes, el suegro del cantante sí lo hizo, pues Jessi confirmó en la entrevista que viene en camino una colaboración con Pepe Aguilar. “Con Pepe tenemos una canción, es un homenaje a Antonio Aguilar, creo que está Nodal y Carín León”.

Las grabaciones que le han dolido a Jessi

Aunque el artista primero se refirió a su interés con la colaboración junto a Nodal, también habló de esas canciones que ha podido realizar, pero que no han tenido el mejor recibimiento del público, pues asegura que se las siente desperdiciadas.

“Hay canciones que sí me han dolido, que han salido, pero no ha pasado nada, por ejemplo con Carin León, me dolió mucho porque fuimos una canción número uno en radio en Estados Unidos y eso no es fácil, también nos fue bien en Billboard, pero aquí en Colombia no pasó nada, aquí ni me la piden”.

Jessi hablo del poco recibiendo que tuvo su canción junto a Carín León @JessiUribe3

El artista popular agregó que siente un poco más el desprecio en Colombia que en otros países, pues asegura que los medios se han encargado de compartir muchas cosas que solo lo ponen incómodo, además de confesar que siente que las personas colombianas le dejan más odio en redes sociales.

“Yo creo que aquí es más difícil, y es que hay cosas que escriben que no me gustan, por ejemplo que soy malo con mis hijos, cuando dicen cosas así de mis hijos, sí me duele mucho. Yo me encargué en mi inmadurez a exponer mucho mi vida, pero la verdad es que nosotros, con los medios somos colegas, nos tenemos que ver las caras en algún premio”, dijo.

“Yo creo que cuando son comentarios de gente por redes sociales me afecta menos, porque seguramente esos hijueputas ni van a mis shows ni pagan una boleta, pero cuando es un medio, pues sí porque son colegas, como eso que dijeron de mis hijos”, explicó el cantante.

La dura etapa de Jessi en ‘Yo me llamo’

Uribe confesó en medio de la entrevista que el ambiente para trabajar en Yo me llamo no fue el mejor, pues asegura que es muy complicado lidiar con grandes famosos como Amparo Grisales y César Escola.

El cantante en su paso como jurado de Yo me llamo en el 2019 - crédito @yomellamo/Instagram

“Ser jurado en Yo me llamo, fue duro, para mí fue muy duro lidiar con Amparo, no quiere decir que sea grosera o mala clase ni nada, pero ser presentador y estar en frente de la cámara es muy difícil, por ejemplo, tiraban un chiste y se reían y cuando cortaban la escena ya cambiaban la cara y el genio”, añadió.