Alina Lozano y Jim Velásquez le respondieron a Epa Colombia con curioso video: “Tiene una hoja de vida impecable”

La influencer Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera, desató una polémica al afirmar que el matrimonio entre la actriz Alina Lozano y el creador de contenido Jim Velásquez es “falso”.

La bogotana, que asistió al matrimonio de los creadores de contenido, destacó contundentemente que la boda y el supuesto embarazo de Lozano eran estrategias para generar contenido en redes sociales: “Yo estuve ahí y ellos mismos me dijeron que todo era falso. Eso no es real, pero a mí me habían dicho cuando me invitaron al matrimonio porque yo fui, yo lloré y dije ‘ay, Dios mío, tan bonito uno casarse’. Cuando me dicen ‘Epa, no, eso es de mentiras’ y yo ‘ay amiga’, quedé fue pegada. Ellos lo hacen para crear contenido y todo”, afirmó la empresaria de keratinas durante su participación en el pódcast Los Enredados, una colaboración entre Caracol Televisión y La Red.

La respuesta de Alina Lozano y Jim Velásquez no tardó en llegar. Con un video en redes sociales, ambos aparecieron con narices de payaso, haciendo una referencia a que toda la situación les parecía una “payasada”.

Jim Velásquez, de 24 años, comentó: “¿Amor, ella es amiga tuya?”, y la actriz respondió negativamente, y él también aclaró que no eran amigos. Además, Lozano preguntó que por qué la habían invitado a la ceremonia: “¿Entonces por qué la invitamos al matrimonio?”.