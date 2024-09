Paro camionero podría hacer que Colombia se quede sin leche de producción nacional: ganaderos tomarían difícil decisión

Colombia produjo 7.414 millones de litros en 2022 - crédito Ministerio de Agricultura

El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, se refirió al paro camionero que vive el país a raíz del desacuerdo que hay entre el Gobierno de Gustavo Petro y los transportadores de carga por el reciente aumento de $1.904 en el precio del Acpm (Diésel) y que dejó el galón, a nivel nacional, en $11.360.

Lafaurie habló con Infobae Colombia y aseguró que la situación le preocupa en alto grado, por lo que puede pasar con la leche de producción nacional. Expresó que la angustia se basa en que los ganaderos producen leche todos los días y por todo el país hay productores del líquido, especialmente, pequeños que están regados por todo el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por consiguiente, agregó, esa leche, como se vence, o se hace un poco de queso, o se bota, lo que significa un impacto muy alto para los pequeños ganaderos, porque de eso viven. “En consecuencia, creo que este paro va a afectar toda la economía, pero muy especialmente a la economía ganadera”, afirmó.

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, pidió al Gobierno y a los transportadores una solución rápida al paro camionero - crédito Fedegán

Frente al precio de la misma, cuyo litro vale entre $1.200 y $1.400 en la actualidad, no cree que haya un impacto en el corto plazo, pero, de todas formas, el pequeño productor va a sufrir mucho el hecho de no venderla.

“El pequeño si va a sufrir mucho porque vive de la lechecita, de los 40 litros diarios que vende. Si no los vende, no le entran $50.000 o $60.000. Habría que botar leche, claro. Una alternativa es dársela al ternero, pero pierde los ingresos diarios y para un pequeño ganadero es crítico”, indicó al dejar claro que la afectación para la carne no es crítica.

Pullas a la izquierda

Asimismo, José Félix Lafaurie se mostró en desacuerdo con el paro. Dijo que se considera enemigo de las vías de hecho y que el tema de la protesta social es bienvenida, pero sin afectar el derecho ajeno.

“Lo hemos dicho de manera reiterada, pero es curioso el sesgo de la izquierda. Cuando protesta la izquierda, por ejemplo, es bienvenido. Ahora, están viendo que este paro, al margen de si tienen razón los camioneros o el Gobierno con el mayor valor del diésel, ahora están sufriendo las consecuencias del paro que es muy grave para el país”, enfatizó.

El paro camionero tiene afectada la movilidad en Bogotá y otras regiones de Colombia - crédito Colprensa

De igual manera, el presidente ejecutivo de Fedegán cree que en Colombia toca hacer un cambio de esfuerzo para tener una reglamentación, una ley, que proteja la protesta social, pero que, obviamente, judicialice a aquellos que afectan las libertades ajenas, los derechos de terceros, porque en una democracia todos tienen los mismos derechos.

Exportación de ganado

José Félix Lafaurie también habló de la exportación de ganado. Dijo que este puede esperar dos o tres días porque puede seguir comiendo pasto y no tiene ningún problema crítico, como sí lo tiene el lechero.

De igual manera, a este tema se refirió la Asociación Nacional de Exportadores de Ganado en Pie (Aexgan), que expresó su profunda preocupación ante el reciente aumento en el precio del Acpm y el paro nacional de transportadores, dos factores que afectan de manera crítica ala industria de exportación de ganado en pie, una actividad económica vital para el país.

“El alza en el costo del Acpm, sumado al paro de transportadores, ha generado una afectación importante en nuestras operaciones logísticas, comprometiendo gravemente la capacidad del gremio para cumplir con los compromisos comerciales internacionales. Como resultado, se ven afectadas no solo las exportaciones de ganado, sino también miles de familias colombianas que dependen directamente de esta actividad para su sustento”, expuso el gremio que preside Juan Gonzalo Botero.

Aexgán manifestó su preocupación frente al paro camionero por medio de un comunicado - crédito Aexgán

Mesas de negociación

Asimismo, el gremio reconoció y valoró los esfuerzos del Gobierno nacional y de las partes en paro por abrir mesas de negociación para encontrar soluciones a esta problemática. Sin embargo, instó a que en estas discusiones se consideren de manera prioritaria los graves impactos que esta situación está teniendo sobre sectores esenciales como el nuestro.

“La industria ganadera, particularmente la dedicada a la exportación de ganado en pie, genera importantes divisas para el país y sostiene a más de 400.000 familias en las zonas rurales. Una parálisis prolongada podría tener consecuencias devastadoras no solo para nuestra industria, sino parala economía rural en general”, indicó.

Al respecto, Aexgán reiteró su disposición para participar de manera activa en cualquier diálogo que contribuya a contrarrestar los efectos de esta crisis y aseguró su compromiso con el desarrollo sostenible y equitativo del sector ganadero.