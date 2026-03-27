Colombia

Envían a la cárcel a docente señalado de abuso sexual contra tres estudiantes en Caucasia, Antioquia

Las acciones del sujeto fueron objeto de investigación tras denuncias por conductas inapropiadas hacia menores en un establecimiento educativo, lo que llevó a la recolección de pruebas y testimonios clave para el proceso judicial

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Como Julián David Osorio Ballesta fue identificado el presunto abusador sexual en Caucasia, Antioquia - crédito Fiscalía General de la Nación
Como Julián David Osorio Ballesta fue identificado el presunto abusador sexual en Caucasia, Antioquia - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Julián David Osorio Ballesta, docente de una institución educativa de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, fue enviado a un centro carcelario por su presunta implicación en el abuso sexual a tres menores de edad.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Osorio habría aprovechado su posición de poder y confianza como maestro para realizar diversas solicitudes de índole sexual a sus estudiantes, todas de entre seis y ocho años.

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La investigación permitió establecer que el docente no solo realizó peticiones con connotación sexual; también mostró a las menores videos en los que se le veía sometiendo a otra menor a vejámenes sexuales.

Osorio Ballesta presuntamente solicitó favores sexuales a niñas de entre seis y ocho años y ofreció dinero como parte de los delitos sexuales en Caucasia - crédito Fernando Vergara/AP Foto
Osorio Ballesta presuntamente solicitó favores sexuales a niñas de entre seis y ocho años y ofreció dinero como parte de los delitos sexuales en Caucasia - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Además, ofrecía sumas de entre $5.000 y $10.000 a las niñas a cambio de favores sexuales, conducta que fue puesta en conocimiento de las directivas del colegio y posteriormente denunciada ante las autoridades.

Asimismo, se indicó que Osorio habría utilizado canales digitales y espacios presenciales para concretar sus acciones. El caso generó alarma en la comunidad educativa y llevó a una intervención rápida de la Fiscalía, que recabó testimonios y pruebas digitales. El proceso judicial avanza mientras las víctimas reciben acompañamiento psicológico y orientación legal.

El caso de Julián David Osorio Ballesta en Caucasia desató conmoción social debido a las circunstancias y a la edad de las víctimas. Según el expediente, el docente fue imputado por los delitos de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y acto sexual con menor de 14 años, ambos agravados.

Aunque los cargos no fueron aceptados por el procesado, el juez determinó su traslado a un establecimiento penitenciario como medida preventiva mientras avanza el proceso.

crédito Sofía Toscano / Colprensa
La rápida intervención de la Fiscalía permitió recabar pruebas digitales, videos y testimonios, evitando la continuidad de los delitos en la institución educativa de Caucasia -crédito Sofía Toscano / Colprensa

La rápida actuación de las autoridades permitió evitar que continuaran las agresiones y facilitó la recopilación de pruebas fundamentales, como testimonios de las víctimas, registros de mensajes y videos. Las directivas del colegio reiteraron su disposición a colaborar con la justicia y resaltaron la importancia de denunciar cualquier indicio de abuso en entornos escolares, al enfatizar la obligación de proteger a los menores.

Sacerdote Mario Hernando Reyes Zambrano, señalado de presunto abuso sexual en Duitama, Boyacá

El nombre de Mario Hernando Reyes Zambrano, sacerdote oriundo de Duitama, Boyacá, estuvo vinculado durante décadas a la Congregación de los Salesianos, donde ocupó diversos cargos directivos.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación informó recientemente que fue detenido y presentado ante un juez de control de garantías, acusado del delito de acceso carnal con menor de 13 años durante su gestión como rector del colegio Salesiano de Duitama en 2015, durante un retiro espiritual realizado en Santa Elena del Opón (Santander).

De acuerdo con la Fiscalía, el sacerdote habría ingresado a la habitación de un menor y lo sometió a tocamientos y otros vejámenes, hechos que quedaron documentados en material probatorio, incluidos audios y mensajes de WhatsApp.

Material probatorio contra el sacerdote en Duitama incluye audios y mensajes de WhatsApp con contenido sexual, claves en el proceso judicial en Boyacá - crédito Europa Press
Material probatorio contra el sacerdote en Duitama incluye audios y mensajes de WhatsApp con contenido sexual, claves en el proceso judicial en Boyacá - crédito Europa Press

El proceso se inició después de que la víctima cumpliera 18 años y decidiera denunciar los hechos, aportando pruebas que fueron clave para el avance de la investigación.

En uno de los audios, atribuido al sacerdote y revelado por El Tiempo, se escucha una conversación en la que Reyes Zambrano expresa interés en la voz del estudiante y realiza comentarios de índole sexual. Otro audio contiene descripciones explícitas de conductas inapropiadas, lo que refuerza la evidencia recopilada por los investigadores.

Durante su trayectoria, Reyes Zambrano fue apreciado por la comunidad educativa y por feligreses de varias regiones, pero el impacto de la denuncia ha generado rechazo y consternación.

Tras la captura en la vereda La Florida de Duitama por parte de agentes del CTI, la comunidad salesiana emitió un comunicado en el que condena cualquier abuso y expresa su respeto por el proceso judicial, comprometiéndose a colaborar con las autoridades.

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