Motociclista falleció y su acompañante resultó herida: un habitante de calle les arrojó una piedra en importante vía en Medellín

El conductor falleció en la madrugada - crédito Colprnesa

La estrategia de algunos habitantes de calle en Medellín para obligar a los vehículos a detenerse en corredores principales y robar las pertenencias de sus ocupantes ya cobró su primera víctima mortal, de acuerdo con la denuncia realizada por un grupo de motociclistas en redes sociales.

El incidente se registró sobre las 11:30 p. m. del domingo, 1 de septiembre, en plena avenida Regional, por donde transitaba una pareja de motociclistas que, en el camino, se cruzó con un hombre sin hogar que cargaba una piedra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Se cree que la arrojó para intentar robarlos, pero no calculó su fuerza y terminó causando que ambos cayeran al suelo, resultando gravemente heridos.

Su acompañante se encuentra herida de gravedad - crédito @DenunciasAntio2 / X

“¿Hasta cuándo vamos a seguir con estas, hijup@#$% indigentes que le tiran las piedras a las personas que se transportan por acá, en toda la regional?”, se preguntó otro motociclista que llegó hasta el lugar para socorrerlos.

Sin embargo, su esfuerzo no evitó que, en la madrugada del lunes, sobre las 3:30 a. m., el conductor falleciera en la clínica León XIII de Medellín, mientras, su acompañante era atendida para curar las lesiones generadas en el siniestro.

“De nuevo, vuelve y ocurre lo mismo con personas tranquilas que van en su camino y estos hijos de put@$%# en la parte de en frente, donde todos los indigentes tiran piedra, acaban con la vida de las personas ¿hasta cuándo más tendremos que soportar esto? ¿cuántas personas tienen que perder sus vidas?”, insistió en una video denuncia compartida masivamente a través de las redes sociales.

Preocupación que otros conductores decidieron compartir, al exigir que se investigue lo ocurrido y se eviten más muertes por cuenta de inescrupulosos en las vías:

“Estamos invadidos por toda la ciudad. Hay que verlos por la avenida Oriental en el separador, inyectándose, haciendo sus necesidades, hurtando retrovisores”, “Es una situación preocupante. A mí me han tirado sopa caliente, ponen piedras y aceite en la vía ¿y las autoridades dónde están?”, “Eso no es nuevo en Medellín y, desafortunadamente, no es la primera víctima”, “No hay derecho que pasen estas cosas”, “La vez pasada iba con mi familia y un habitante de calle nos arrojó una piedra por la avenida 80. Afortunadamente no pasó a mayores”.

Un conductor de acarreos denunció que hicieron lo mismo con su panorámico para robarle el trasteo

Recién, a mediados de agosto, otro habitante de calle atacó a conductor de acarreos y su acompañante en pleno centro de Medellín. El incidente, ocurrido el día 10, encendió una alarma entre los conductores que suelen transitar por la avenida Oriental, pues, el conductor de mudanzas y su ayudante se vieron obligados a escapar para evitar el robo de sus pertenencias.

Farley Macías Betancur y Carlos Gutiérrez Bustamante, concejales de Medellín, denunciaron dicha situación ante el Concejo Municipal, alertando de un aumento del 150% en el número de habitantes de calle desde 2019, según datos de Corpocentro.

Los habitantes de calle han adoptado estrategias violentas para la obtención de recursos, lo que genera una serie de riesgos y gastos en los conductores, que exigen acciones concretas de la administración distrital.

Él y su ayudante lograron escapar antes de que se concretar el robo - crédito @DenunciasAntio2 / X

El video compartido por las víctimas en la plataforma de denuncias ‘Denuncias Antioquia’ detalla cómo fueron atacados en el corredor vial por varios individuos en situación de calle que, con piedras, rompieron el panorámico del vehículo.

“Nos atacaron en la noche del sábado 10 de agosto en el deprimido de la Avenida Oriental, sentido sur-norte, mientras íbamos con unos enseres que nos faltaron de un trasteo”, comentó el conductor, añadiendo que logró huir antes de que los agresores lograran robar el mobiliario.

Entre varios, habrían tratado de acceder a su vehículo para quedarse con los objetos que estaba trasteando - crédito @DenunciasAntio2 / X

Además del daño material inmediato, la denuncia realizada por el conductor ya advertía un problema mayor, ya que la situación pone en peligro la seguridad de los habitantes de la ciudad. “Vean lo que hacen los gamines en el puente de la minorista, atacando los carros con piedra y todo pa’ robarlos y no les importa lo que le pase a la gente”.

Algo en lo que otros conductores coincidieron, al verlos paseándose con grandes rocas o pedazos de cemento por la vía: “¿Esa zona no la piensan recuperar? ¿o las recuperaciones en el sector se limitan a impedir el trabajo a las personas minoristas?”, “Esa zona es un peligro, es el puente del Bronx. Luego entras al túnel y sin una lámpara”, “Hay que tomar en serio el tema de los habitantes de calle”.