Gobierno pidió a transportadores exponer una propuesta para hacer un incremento “gradual” del precio del Acpm

Desde el Ministerio de Transporte se propuso congelar los dos aumentos en el diésel que se tenían programados - crédito Getty

Luego de varios días de paro y bloqueos generados en varias zonas del país por los camioneros que están en contra del alza del precio del Acpm, el Gobierno nacional solicitó a los representantes de los transportadores explicar su contrapropuesta para solucionar la problemática. De acuerdo con la ministra de Transporte, María Constanza García, hay varias iniciativas relacionadas con la gradualidad del aumento del precio.

“Les hemos pedido que ellos también puedan definir y puedan hacer una propuesta al Gobierno nacional frente a la gradualidad. Algunos han mencionado la posibilidad de que este incremento que ya se realizó sea de manera gradual (sic), que sea un incremento mensual, otros han dado otras cifras”, precisó la jefa de cartera ante varios medios, en medio de un receso.

Por su parte, Alejandro Quiroga, presidente de la Asamblea Nacional de Transportadores, confirmó a Infobae Colombia que, por ahora, existe acuerdo sobre dos propuestas, las cuales se están discutiendo.

El Ministerio de Transporte informó que, terminado el receso, la mesa de diálogo se reanudó a las 3:44 p. m., con el fin de escuchar las propuestas de los transportadores con respecto a la gradualidad en el aumento del diésel. De igual manera, indicó que a la conversación de se unió la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

El Gobierno nacional y los transportadores no llegaron a un acuerdo con respecto al precio del Acpm - crédito Colprensa/Juan Páez

La Asamblea Nacional de Transportadores solicitó al presidente Gustavo Petro hacerse presente en la mesa de conversaciones para que haga parte de la solución y de la construcción de “un mejor país”, con ayuda de los camioneros.

No obstante, el Gobierno nacional no llegó a un acuerdo con los representantes de los transportadores, puesto que la administración se mantiene en la posición de que no echará para atrás el aumento que se hizo de $1.904.

La propuesta del Gobierno Petro

El Gobierno del presidente Gustavo Petro está dispuesto a hacer un congelamiento de los aumentos adicionales que se tienen pensados para el Acpm. Así se dio a conocer en la mesa de diálogos llevada a cabo en la noche del 3 de agosto; sin embargo, los trabajadores del sector de transporte han reiterado que el actual incremento ya genera graves afectaciones a su labor.

Camioneros argumentan que el incremento en el precio del Acpm afecta negativamente su trabajo - crédito @bogotaampm/X

“Durante la mesa de trabajo de ayer con las bases del sector transportador, el Gobierno propuso suspender los nuevos incrementos del ACPM, manteniendo el ajuste actual en $1.904. Esta medida permitirá ahorrarle a la Nación $1,6 billones, para financiar nuevos proyectos”, informó la funcionaria en X.

Asimismo, reiteró que se respeta la protesta pacífica, pero solicitó a los manifestantes que levanten los bloqueos permanentes debido al impacto negativo que están teniendo para la ciudadanía y varios sectores económicos.

La ministra de Transporte, María Constanza García, informó que el Gobierno nacional propuso suspender el incremento de $1.904 al precion del Acpm - crédito @Maria_Constanz_/X

De acuerdo con el Gobierno, el aumento en el precio del Acpm es necesario para solucionar el déficit que hay en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que sería responsabilidad de la administración anterior, bajo el liderazgo del expresidente Iván Duque.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) indicó que los ajustes que está haciendo el Gobierno son requeridos y que, sin ellos, el déficit actual podría llegar a ser de $10,2 billones. La cifra se reduciría si se aplican todos los incrementos al precio del diésel.

“Nuestros cálculos indican que el déficit sería de $8,9 billones, es decir, $1,3 billones menos que en el escenario base donde no se realiza ningún ajuste”, indicó la Anif, citada por Portafolio.

El presidente Gustavo Petro aseguró que su administración tuvo que asumir el déficit que dejó el expresidente Iván Duque - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

El primer mandatario Gustavo Petro se pronunció al respecto, explicando que para hacer frente a la deuda que dejó el anterior gobierno, primero se hizo un aumento en el precio de la gasolina. A la par, criticó a los transportadores que están criticando el incremento del Acpm.

“Los grandes empresarios de camiones, dueños de miles de tractomulas, creyeron que el subsidio era un derecho que el pueblo colombiano debe pagarles. Estas empresas desplazan los costos del diésel a los fletes de carga, cosa que no puede hacer el pequeño camionero al que tienen explotado”, indicó el jefe de Estado en X.