Colombia tendría un nuevo departamento: su capital será Buenaventura y tendrá 14 municipios, según proyecto que se discute en el Congreso

La capital del nuevo departamento de Colombia sería Buenaventura - crédito @laurisarabia/X

La creación del departamento número 33 en Colombia podría ser una realidad, debido a la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que busca el nacimiento del Litoral Pacífico, una zona que tendría las partes costeras del Valle del Cauca y Nariño.

La iniciativa pretende modificar el artículo 309 de la Constitución Política, con el que se adiciona un párrafo que contemple la creación de la nueva división territorial en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Dentro de la división político-administrativa de Colombia se erige como nuevo departamento, el departamento del Litoral Pacífico, el cual estará conformado por el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, los municipios de Guapi, López de Micay, Timbiquí, San Andrés de Tumaco, Santa Barbará de Iscuandé, el Charco, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, Francisco Pizarro, Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas”, se lee en el proyecto.

Los autores del mismo sostienen que en estos territorios persisten los problemas de financiamiento y abandono estatal, y que la población sería de 889.112 habitantes, superando a otros lugares como Caquetá, Casanare, Guainía y Guaviare.

“Los tres departamentos donde están ubicados los municipios de la costa Pacífica, el más joven tiene 110 años. Nariño tiene 120 años y Cauca tiene alrededor de 480 años. Todos, desde su creación hasta hoy, han tenido la administración y la dirección regional. Y desde su creación hasta la actualidad, los municipios de la costa Pacífica tienen los peores indicadores de calidad de vida en la historia de esos departamentos”, explicó Gerson Montaño, representante de una de las Curules de Paz, en diálogo con El Espectador.

El departamento tendría 14 municipios, entre ellos, Tumaco y Buenaventura - crédito captura de pantalla del proyecto de acto legislativo

Igualmente, el congresista indicó al citado medio de comunicación que “el propósito de la iniciativa es tener mayor participación nacional y regional para darle el rumbo a una población y a unas inversiones programadas para lograr mejores indicadores sociales”.

No obstante, Montaño sostuvo que el trámite del proyecto en el Congreso no será una tarea sencilla, y no descarta que se realicen varias mesas de trabajo para sacar adelante el articulado. “Independizar o tratar de crear una institucionalidad nueva afecta, porque la transferencia es proporcional al número de la población”, explicó el representante.

Al ser un proyecto de acto legislativo, este tendrá ocho debates en el Congreso, por lo que su primera discusión se dará en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

El congresista lidera la iniciativa que crearía el departamento número 33 de Colombia - crédito @gersonlisi/X

Opiniones divididas frente al departamento de Litoral Pacífico

La radicación del proyecto que formalizaría el nuevo departamento de Colombia generó todo tipo de reacciones en varios sectores políticos del país.

Uno de ellos fue el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, quien mencionó que la propuesta generará una fragmentación en la identidad del pacífico colombiano. “Somos conscientes de que dividir a Nariño sería fragmentar, no solo nuestro territorio, sino también nuestra identidad, cultura y memoria. Las consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales de este proyecto podrían profundizar las condiciones de vulnerabilidad y pobreza en nuestras regiones, amenazando la gobernabilidad y la sostenibilidad de nuestro departamento”, mencionó el mandatario regional en su cuenta de X.

A su vez, Escobar pidió al Gobierno nacional que rechace el acto legislativo radicado en la Cámara de Representantes. “Como Gobernador de Nariño y Presidente de la RAP Pacífico, haremos un llamado urgente para que los departamentos afectados trabajemos en bloque con todas las bancadas parlamentarias, unidos en un solo propósito: impedir que este proyecto de acto legislativo prospere. No permitiremos que se rompa el tejido territorial que tanto nos ha costado construir”, mencionó.

El gobernador insistió en que el proyecto generará fricciones en la identidad y cultura del pacífico colombiano - crédito @LuisAlfonsoEsc/X

Esta propuesta también fue planteada por el entonces candidato presidencial Gustavo Petro, que en un debate realizado por Noticias Caracol y La Silla Vacía, durante la campaña del 2022, mencionando que esta nueva jurisdicción permitiría un mejor manejo de los recursos y una mayor participación de las comunidades.

“Tratar que esas comunidades anfibias del centro del río Magdalena y hacia el norte puedan tener autonomía y capacidad de decisión propia”, expuso el mandatario en el espacio televisivo.

Además del Litoral Pacífico, en el Congreso se estudia una propuesta para la creación del departamento Sur del Caribe, la cual tendrá 28 municipios, que actualmente hacen parte de Bolívar, Cesar, Magdalena y Norte de Santander, respectivamente.