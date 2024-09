Epa Colombia aseguró que Alina Lozano y Jim Velásquez no son pareja: “Su relación es falsa”

Epa Colombia aseguró que la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez es falsa - crédito @jimvelasquezoficial y @epa_kera100k/Instagram

Tras casi un año de la boda entre Alina Lozano y Jim Velásquez, la creadora de contenido Epa Colombia, quien fue invitada a la ceremonia, desmintió que la relación entre ellos exista. “Yo estuve ahí y ellos mismos me dijeron que todo era falso”, contó.

Según la influencer y empresaria de keratinas, tanto la actriz de 55 años de edad y su “supuesto” esposo, 30 años menor que ella, se unieron para crear contenido en redes sociales en torno a su polémica relación. “Esa relación y su embarazo no es real, nunca existió”, agregó.

Daneidy Barrera, nombre de pila de la influencer bogotana, ‘no dejó títere con cabeza’ en las más recientes declaraciones que dio junto a su colega Yina Calderón en el espacio digital Los Enredados, programa colaborativo entre Caracol Televisión y La Red en el que las creadoras de contenido revelaron varias “verdades” nunca antes contadas en público.

Si bien el tema central de la entrevista giró en torno a la amistad entre Epa Colombia y la DJ huilense, la cual superó las diferencias que tuvieron en el pasado, ambas se refirieron a los rumores que existen acerca de algunos creadores de contenido y que ocupan la mayor parte de las controversias en las redes sociales, entre ellos, la dispareja relación que existe entre Alina Lozano y Jim Velásquez.

“Eso no es real, pero a mí me habían dicho cuando me invitaron al matrimonio porque yo fui, yo lloré y dije ‘ay, Dios mío, tan bonito uno casarse’. Cuando me dicen ‘Epa, no, eso es de mentiras’ y yo ‘ay amiga’, quedé fue pegada. Ellos lo hacen para crear contenido y todo”, explicó la influencer.

Sin embargo, terminada su intervención Daneidy agregó una acotación: “Ahora, yo no sé si ellos en realidad se lo comen o no se lo comen, eso si no lo puedo decir, pero lo que si les puedo asegurar es que ese matrimonio no existe, igual lo del embarazo, o sea cómo se les ocurre engañar a la gente así y jugar con la vida de una persona para ganar plata con un laboratorio”, concluyó Epa mientras que Yina Calderón agregó entre risas: “Eso solo pasa aquí en Colombia, a lo bien que en ningún otro lado se ve algo así. Eso me parece una payasada”.

Epa Colombia se sinceró con Yina Calderón

En el mismo espacio, Daneidy Barrera aprovechó la compañía de su amiga, la dj de guaracha huilense y le confesó sus sentimientos, pues según la empresaria de keratinas todavía se siente herida por pullas que Yina le lanzó hace un par de años.

“Yo admiro muchísimo a Yina, me cae muy bien, es una mujer muy trabajadora, emprendedora y berraca”, reconoció Epa Colombia, quien demostró que más allá de las diferencias que puedan tener entre ellas, estas no son razones de peso para desconocer lo importante que se volvió Calderón en su vida y el apoyo que ahora recibe de su parte.

Mientras que confesó el momento en el que Yina Calderón la hirió y causó en ella un fuerte impacto, la empresaria hizo un viaje en el tiempo tres años atrás y explica por qué dicha situación la molestó tanto, especialmente porque no lo esperaba de su compañera.

“Cuando yo en el 2021 me volví muy viral con lo de las keratinas y el tema del negocio, Yina me atacó demasiado, especialmente a mi empresa, diciendo que eran productos de tres mil”, recordó Epa Colombia, quien se puso sentimental mientras añadió que: “De resto ella puede trapear conmigo, pero se metió con mi empresa y con eso no se puede, porque de ahí uno le da de comer a muchísimas personas. Me atacaste y me dolió”.

Por último, mencionó el apoyo mutuo que se dan como colegas y amigas. Epa Colombia detalló que además para esa época intentó darle una mano, pero Yina no la aceptó: “por estar tan borracha no aprovechó la oportunidad que yo le di en el 2021, yo sí quise ayudarla de muchísimas maneras, pero por estar tomada y hablar tanto no se pudo”. En medio de esto, la también creadora de contenido se muestra incómoda ante las declaraciones de su compañera, pues es consciente de lo que hizo.