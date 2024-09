“Lo más charro es que los gringos tienen esas tiendas llenas”: colombianos advierten sobre tienda de lujo que vendería todo chiviado en Indonesia

Manu y Cami advirtieron a sus compatriotas para no comprar chiviado al viajar por Asia - crédito Km con pasaporte

En su viaje de mediados del 2024 a Bali, la isla indonesia famosa por sus campos de arroz y playas para practicar Surf, la pareja de creadores de contenido colombiana identificada en redes como Km con pasaporte advirtió a sus compatriotas viajeros que, en el país del sudeste asiático, una reconocida marca fue “suplantada” por negocios locales.

“Lo más raro que vimos apenas llegamos a Bali es que hay tiendas de Polo Ralph Lauren por todos lados. Amigos, es la tienda más popular y ustedes se preguntarán ¿qué tiene que hacer Polo en Indonesia? Y la realidad es que no es el original”, comentaron Manu y Cami, como se identifican en la cuenta de Km, tras recorrer los principales comercios de la isla.

Y es que, a pesar de que es bastante llamativo, sobre todo para los turistas con un amplio presupuesto, alguien les avisó que no se dejaran llevar por la imagen casi idéntica de los almacenes y el furor que desata entre los compradores en cada esquina.

En su video trataron de dejar en claro que entre ambas marcas no existe ninguna relación - crédito Km con pasaporte / Facebook

Según Camila, “una persona muy inteligente de acá se les adelantó, registró la marca, montó mil tiendas y ya Polo nunca intentó ingresar al mercado de Indonesia porque ya estaba plagado de copias y lo más charro es que los gringos, los australianos, tienen esas tiendas llenas pensando que es el Polo original y comprando a dos manos porque obviamente es mega económico, pero lo que no saben es que es más chiviado que...”.

Pero no los culpan; ya que, recién llegados, bien pudieron haber caído al igual que quienes viajen sin haberse informado sobre qué comprar y qué no comprar en el paradisiaco destino: “Y ustedes dirán: que gente tan estúpida ¿cómo es que caen en eso? No, es que hasta nosotros caímos. Nunca entramos porque no nos interesa comprar ahí, pero pensábamos: wow, hay un Polo en cada esquina”.

De acuerdo con una investigación publicada por la sección de Moda de la revista Elle, el Polo Ralph Lauren de Bali no tiene nada que ver con la mundialmente famosa casa de moda que Ralph Lauren fundó en Nueva York a mediados de los 60s.

Una marca local decidió registrarse, antes que la famosa casa de moda mostrara interés en el país asiático - crédito Sriyana/Shutterstock

En esto habría sido enfática la marca, al verse salpicada en un escándalo por supuesto maltrato laboral, por medio del fabricante PT Manggala Putra Perkasa, con el que se replican algunas de las camisetas con cuello que adquirieron el nombre de la compañía.

“Nos gustaría aclarar que esta empresa no está afiliada ni relacionada con Ralph Lauren de ninguna manera y que estas disputas no implican a Ralph Lauren”, informaron, luego de que en junio del 2024 los trabajadores de PT Manggala decidieran protestar por las condiciones en las que trabajan.

Lo que sí es que, el verdadero Polo, en aras de satisfacer a su limitada clientela en Indonesia, ha estado vendiendo sus “productos únicamente a través de determinados minoristas terceros” que, aunque no llevan el nombre de Polo, sí se encuentran autorizados para vender su mercancía.

La de Indonesia no tiene nada que ver con la marca neoyorkina - crédito d_odin/Shutterstock

No como el caso de las tiendas que se ven cada esquina, sobre las que ya fueron informados: “Tenemos conocimiento de varios terceros, entre ellos PT Manggala Putra Perkasa, que han registrado en Indonesia marcas similares a las de Ralph Lauren “. Por lo que se comprometieron a tomar medidas con las que evitar mayor confusión entre los compradores que visitan Bali y los demás lugares turísticos de Indonesia:

“Reconocemos que estas marcas y nombres son fuente de confusión (...) Ralph Lauren se compromete a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que no se violen sus derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual, como parte de sus esfuerzos por ofrecer productos y experiencias auténticos a los consumidores de la región”