Carolina Cruz: La valentía de buscar ayuda psicológica en medio del estrellato

Carolina Cruz, una de las figuras del entretenimiento colombiano, es conocida por su habilidad para equilibrar su exitosa carrera con su rol de madre.

La presentadora caleña sorprendió a sus seguidores con una revelación personal que pone en primer plano la importancia del cuidado de la salud mental.

La presentadora de Día a día decidió buscar apoyo psicológico, una decisión que ha compartido abiertamente con sus seguidores, ofreciendo una perspectiva valiosa sobre los desafíos emocionales que enfrenta.

Desde su debut en el mundo del entretenimiento, Carolina Cruz ha estado bajo el escrutinio público. Su vida, llena de luces y cámaras, ha tenido una dimensión adicional desde que se convirtió en madre. La maternidad, con sus alegrías y complicaciones, ha sido un tema recurrente en sus publicaciones en redes sociales, donde ha compartido con franqueza los altibajos de criar a sus hijos Matías y Salvador, de 7 y 3 años, respectivamente.

La intimidad de sus publicaciones ha permitido a sus seguidores vislumbrar una faceta más personal de la presentadora. A lo largo de su viaje maternal, Carolina ha abordado los cambios físicos y emocionales que surgen durante el embarazo, así como las dudas y preocupaciones que acompañan los primeros meses de vida de un bebé.

Aunque detrás de la imagen pública de éxito y estabilidad, Cruz ha enfrentado desafíos significativos que han puesto a prueba su fortaleza emocional.

En una reciente entrevista, Carolina Cruz ofreció una mirada honesta sobre las dificultades que ha atravesado. A pesar de la apariencia de éxito y felicidad, la vida de la presentadora ha estado marcada por momentos de gran estrés. En particular, una crisis financiera que implicó una significativa deuda y conflictos familiares puso a prueba su bienestar emocional. Cruz relató cómo estos problemas afectaron profundamente su vida personal y familiar, llevándola a un punto de quiebre.

“Yo decía ‘pero cómo voy a dejar de ver a mis sobrinos, cómo mi hermano va a dejar de disfrutarse a Mati’ entonces yo decía ‘los niños no tienen la culpa, son problemas de adultos y como adultos tenemos que responsabilizarnos de eso’”, explicó Carolina en su entrevista, reflexionando sobre el impacto que los problemas financieros y familiares tuvieron en su vida.

A pesar de estos retos, Carolina Cruz ha demostrado una notable resiliencia. Logró no solo superar la crisis financiera, sino también reconciliarse con su familia. Sin embargo, el proceso no fue sencillo y requirió un enfoque consciente hacia su bienestar mental. Carolina reconoció que no podría haber navegado estos desafíos sin el apoyo adecuado. “Obviamente todo esto lo hice con trabajo psicológico, esto no es yo lo pensé sola en mi habitación, no, yo he pedido ayuda, yo tengo psicóloga”, confesó.

La decisión de buscar ayuda psicológica y la participación en terapia de programación neurolingüística han sido cruciales para su recuperación.

Cruz no dudó en expresar su gratitud hacia los profesionales que la han apoyado en este proceso. “Yo de verdad que me ayudo mucho y las personas expertas y profesionales son las que me han ayudado a lograr entender muchos procesos de mi vida y cuando necesito ayuda la pido a grito herido y hago mi terapia feliz y me siento feliz de hacerla”, compartió, enfatizando la importancia de la asistencia profesional en su vida.

Este acto de vulnerabilidad por parte de Carolina Cruz es significativo, no solo por el mensaje de fortaleza y superación que transmite, sino también por el impulso que ofrece a otros a considerar el cuidado de su salud mental como una prioridad. En una sociedad donde a menudo se estigmatiza la búsqueda de ayuda psicológica, la apertura de figuras públicas como Cruz contribuye a desmantelar tabúes y a fomentar una mayor comprensión y aceptación de los desafíos emocionales.