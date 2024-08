Elianis Garrido reveló detalles de los problemas de salud que enfrenta: “Es un fuerte dolor”

Elianis Garrido alertó a sus seguidores de un fuerte dolor que le impidió dar sus clases de baile - crédito @elianisgarrido/Instagram)

La empresaria, presentadora y bailarina Elianis Garrido alertó desde sus redes sociales a sus seguidores por un fuerte dolor muscular que le impidió dar sus tradicionales clases de baile. En un corto video publicado por la barranquillera muestra que tuvo que someterse a masajes para poder recuperar la correcta movilidad en sus piernas.

Garrido ha ganado reconocimiento en los últimos años por se una de las creadoras de contenido más influyentes del país, pero además su talento en la pista de baile parece haber sido esa vocación que la barranquillera logro explorar y por lo que se ha destacado en los últimos meses.

Tal como ella comparte en redes sociales, esa pasión la ha llevado tan lejos que decidió dictar clases, por lo que casi todos los días la influencer está bailando, sin embargo, este esfuerzo físico le saco factura, pues en una reciente publicación confesó que está padeciendo de una sobre carga muscular.

Elianis Garrido compartió su estado de salud con sus seguidores - crédito @elianisgarrido / Instagram

“Hoy no pude dar dos clases que tenía, todo por una sobrecarga muscular e intenso dolor, ayer pasé el día malita, y hoy no lograba mejorar”, escribió en el clip se ve que la bailarina está siendo sometida a una sesión de fisioterapia que le estaba haciendo una de sus alumnas. “Cuando le digo que tengo a las alumnas más generosas es en serio”, añadió.

“En estos días me sentía muy mal y hoy llegue al estudio un rato y me encontré a este ángel que me hizo tremenda sesión y uff, qué manos tan mágicas, se las recomiendo, yo quede matriculada desde hoy”, añadió Elianis.

La creadora de contenido ha compartido otras historias con sus seguidores de Instagram en las que ya se le ve mucho mejor, dando a entender que su sobrecarga muscular desapareció, situación que varios internautas celebraron, ya que podrá seguir dictando sus clases de baile.

Qué es la sobrecarga muscular

Según el portal experto en salud Mayo Clinic, la mayoría de tensiones musculares se dan por un sobreesfuerzo después de actividades físicas que pueden significar lesiones. Incluso, en oportunidades algunas lesiones no se dejan sanar, lo que provoca fuertes dolores en los pacientes.

El sitio web asegura que el dolor muscular a causa de lesiones o enfermedades leves, estrés o ejercicio se suele aliviar con cuidados en casa. El dolor muscular a causa de lesiones graves o enfermedades suele ser intenso y requiere atención médica, tal como la recibió Elianis.

El portal de Mayo Clinic asegura que los dolores musculares son comunes en personas que mantiene una actividad física - crédito (Imagen ilustrativa Infobae)

El portal también explica que las personas que mantienen actividades físicas constantes como la barranquillera deben cuidarse de desgarrar el músculo, tirones, o una distensión muscular, por lo que se recomienda tener una preparación antes de iniciar las actividades físicas.

La pasión de Elianis

La expresentadora del programa Lo sé todo, Elianis Garrido le ha enseñado a sus seguidores como el baile se ha convertido en su mayor pasión y siempre ha hablado de sus raíces caribeñas que según ella la ayudan a tener ese sabor al momento de bailar.

Participó en competencias y segmentos de baile, ganándose la admiración del público por su destreza y carisma en el escenario. Incluso antes de su aparición en televisión, ya había trabajado como instructora de baile, lo que reafirma su experiencia y dedicación en esta disciplina.

La colombiana se preparo durante 4 años para poder llegar al concurso de baile en Egipto - crédito @elianisgarrido /Instagram

La pasión de la barranquillera ha llevado lejos que ha participado en varios concursos donde destaca por sus movimientos bien entrenados, su habilidad para el baile no solo ha sido un complemento a su carrera como actriz y presentadora, sino también una faceta importante de su identidad artística, contribuyendo a su reconocimiento y éxito en la industria del entretenimiento.

Siguiendo este talento, Garrido ha compartido por sus redes sociales todo el proceso que vivió preparándose para una competencia de baile, donde dejó en alto la bandera colombiana por su buen desempeño en el concurso internacional de baile festival Ahlan wa Sahlan organizado en Egipto hace unos meses en donde ganó un importante premio en la categoría de Mejor solista en fusión.