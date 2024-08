La reconocida Fundación Rockefeller vuelve a América Latina y lo hará en Colombia, anunció el expresidente Juan Manuel Santos: “Es un país ideal”

Juan Manuel Santos participó en el evento que anunció el regreso de la Fundación Rockefeller a América Latina - crédito @VickyDavilaH/X

Juan Manuel Santos destacó en un reciente evento la decisión de la Fundación Rockefeller de regresar a América Latina, iniciando sus operaciones en Bogotá.

Esta medida representa un cambio importante en las prioridades de la fundación, que había abandonado la región hace más de dos décadas. Colombia fue elegida principalmente por su posición estratégica y su influencia regional, además de su notable biodiversidad y compromiso con el cambio climático.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según el expresidente Juan Manuel Santos, Bogotá es un punto de partida excelente debido a su ubicación, que facilita el acceso a distintas partes de América Latina, desde México hasta Argentina.

Santos, miembro activo de varias organizaciones ambientales, señaló que convencer a la fundación no fue complicado, dado su firme compromiso en la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad.

La Fundación Rockefeller estableció un fondo de mil millones de dólares para financiar proyectos relacionados con el cambio climático y la biodiversidad. Uno de los sectores en los que tienen especial interés es la agricultura regenerativa, donde Colombia posee un potencial. La fundación también busca promover la energía limpia, con el objetivo de llevar soluciones energéticas sustentables a diferentes partes del mundo.

“No fue nada difícil convencer a la Fundación porque ellos han decidido involucrarse cada vez más en temas de cambio climático y biodiversidad”, dijo el expresidente a El Espectador.

La fundación ha establecido un fondo de 1.000 millones de dólares para impulsar proyectos de sostenibilidad - crédito Presidencia

Además, la fundación planea profundizar en investigaciones científicas sobre cambio climático y biodiversidad. Santos resaltó en la elección de Bogotá como su nuevo centro de operaciones.

“Les pareció que Colombia, específicamente, Bogotá, podría ser un buen centro de actividades porque, geográficamente, está más o menos en el centro, si tenemos en cuenta desde México hasta Argentina. Además, desde el punto de vista de cambio climático y de biodiversidad, Colombia es un país ideal”, dijo el expresidente Santos en entrevista con El Espectador.

La Fundación Rockefeller espera revertir la tendencia de las últimas dos décadas, caracterizada por una presencia mínima en la región, adoptando un enfoque más activo y comprometido.

La entrada de la fundación en Bogotá podría detonar una serie de proyectos e investigaciones en la región, aprovechando tanto el talento local como las nuevas oportunidades en el campo de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Juan Manuel Santos participa en organizaciones para la protección de la biodiversidad y el cambio climático - crédito Colprensa

El expresidente Santos enfatizó que la fundación está particularmente interesada en la promoción de la agricultura regenerativa y la energía limpia, sectores que consideran claves para el desarrollo sostenible. El compromiso de la fundación no incluye sólo financiación, sino también un enfoque integral que abarca la investigación y la aplicación práctica de soluciones innovadoras.

El regreso de la Fundación Rockefeller a América Latina, con Bogotá como epicentro de sus actividades, refleja un reajuste significativo y estratégico en sus operaciones globales, resaltando la importancia creciente de la región en temas de sostenibilidad y medio ambiente.

El expresidente Juan Manuel Santos, que actualmente forma parte de diversas organizaciones dedicadas a la protección de la biodiversidad y el cambio climático, destacó la necesidad de un liderazgo fuerte para enfrentar los desafíos ambientales globales. Santos resaltó que, a pesar del pesimismo en torno a la crisis climática, mantiene su optimismo basado en precedentes como el acuerdo de paz con las Farc, un proyecto en el que perseveró a pesar de las advertencias de fracaso.

“Yo siempre he sido optimista. A mí me dijeron, por ejemplo, que no me metiera a hacer la paz con las Farc, que iba a ser un fracaso, que todo el mundo había fracasado. Y el optimismo me llevó a perseverar a un costo político alto, pero se logró”, agregó el exmandatario.

El expresidente subraya optimismo basado en precedentes como el acuerdo de paz con las Farc - crédito Colprensa

El contexto actual incluye eventos críticos como la cumbre del clima en Nueva York, donde los Guardianes del Planeta —un grupo ecléctico que incluye actores, líderes indígenas y científicos— presentarán objetivos para movilizar acciones ambientales urgentes. El grupo busca enfatizar la necesidad de actuar rápidamente para evitar superar las nueve fronteras críticas identificadas por los científicos, de las cuales seis ya han sido traspasadas.

Santos también abordó sus experiencias con las cumbres de las COP, destacando la falta de liderazgo a largo plazo como un obstáculo significativo en el cumplimiento de los acuerdos climáticos. Relató que la falta de acciones decisivas por parte de los líderes dominados por intereses a corto plazo ha impedido avances significativos en la reducción de emisiones y en la protección del medio ambiente.

En su intervención, Santos citó un avance concreto logrado durante su mandato: la definición de la frontera agrícola en regiones estratégicas como la Orinoquía , Amazonas y Chocó . Este trabajo, que identificó 44 millones de hectáreas productivas de las cuales solo se explotan 7 u 8 millones, busca proteger el resto del territorio de la deforestación. Sin embargo, lamentó que estos esfuerzos no hayan detenido la deforestación en regiones críticas como el Parque Chiribiquete .