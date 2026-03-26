La Policía de Cundinamarca incautó más de 16.000 dosis de marihuana en un vehículo accidentado

La marihuana estaba escondida en dobles fondos del vehículo. El conductor y dos sujetos que viajaban en la grúa fueron capturados - crédito Policía Nacional

Uniformados de la Policía de Cundinamarca confirmaron el decomiso de un cargamento de marihuana equivalente a más de 16.000 dosis durante un operativo en el peaje El Naranjal, en jurisdicción del municipio de Guayabetal, sobre la vía Bogotá–Villavicencio.

El alucinógeno, procedente del Valle del Cauca y con destino final en el departamento del Meta, fue descubierto tras la inspección de una grúa que transportaba un automóvil siniestrado.

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De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el operativo se desplegó luego de que uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte detuvieron la marcha de la grúa, tras percibir una actitud sospechosa por parte del conductor y su acompañante.

Durante la verificación, los agentes registraron la grúa y procedieron a revisar el vehículo accidentado, incluido el chasis—estructura inferior—, donde hallaron 79 paquetes envueltos en plástico negro, que al ser sometidos a la prueba PIPH, arrojaron resultado positivo para marihuana.

La droga se encontraba oculta en dobles fondos y estructuras internas del vehículo. La hipótesis de las autoridades indica que los responsables pretendían justificando el transporte del automóvil en plataforma tras un accidente en vías del Tolima para evadir los controles policiales.

Los dos vehículos fueron inmovilizados y las tres personas que viajaban en ellos resultaron capturadas. Uno de los detenidos ya presentaba antecedentes por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tanto los capturados como la sustancia incautada quedaron a disposición de la autoridad competente en la ciudad de Villavicencio.

Desde la Policía de Cundinamarca calcularon que el valor del cargamento asciende a 120 millones de pesos y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123.

“En lo corrido de este año, la Policía Nacional en el departamento de Cundinamarca ha incautado más de 1,6 toneladas de alucinógenos y más de dos mil quinientos galones de insumos líquidos para el procesamiento de narcóticos”, aseguró el coronel Mauricio Herrera, comandante del departamento de Policía Cundinamarca, durante el balance de la acción.

Incautados 1.400 paquetes de marihuana tipo “creepy” en operativo en la vía Bogotá–Villavicencio

Unidades la Policía Nacional también realizaron la incautación de 1.400 paquetes de marihuana tipo “creepy” en el kilómetro 72+100 de la vía Bogotá–Villavicencio, sector Pipiral.

El operativo fue desarrollado a principios de febrero de 2026 por la Dirección de Tránsito y Transporte junto con la Seccional de Tránsito y Transporte del Meta, que capturaron en flagrancia a dos personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades informaron que la droga era transportada bajo la modalidad de ocultamiento en canastillas, en una ruta que inició en Miranda y tenía como destino final Puerto Gaitán, ambos municipios del departamento del Meta. Durante el procedimiento fueron incautados un camión, una camioneta, un carro particular y cuatro teléfonos celulares.

La droga incautada habría sido procesada en el mismo departamento del Meta - crédito Policía

El coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, destacó que los uniformados siguen detectando nuevas estrategias empleadas por las redes criminales para ocultar sus cargamentos.

“Este golpe al narcotráfico demuestra que las vías del país no son corredores para la delincuencia. Nuestros uniformados están capacitados para detectar las modalidades de ocultamiento que utilizan las estructuras criminales y actuar de manera oportuna para proteger a la ciudadanía”, señaló.

Los capturados, junto con los vehículos y la droga decomisada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Villavicencio, que adelanta las actuaciones judiciales correspondientes.

A finales de octubre de 2025, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró en sus redes sociales que las autoridades han debido fortalecer su presencia y acción en las estas vías del departamento, debido a que “la incautación de estupefacientes durante las últimas semanas en la vía al Llano ha venido en aumento; por ende, también ha crecido el número de drogas que ingresan a Bogotá y al departamento por este corredor”.