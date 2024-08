El aderezo propio del Caribe colombiano que es recomendado por médicos debido a su valor nutricional

La combinación de yuca, suero costeño y queso costeño, por ejemplo, ofrece significativos beneficios para la salud - crédito Taste Atlas y Orgullosamente costeños y más na'/Facebook

La riqueza gastronómica de Colombia es tan variopinta como nutritiva y generosa en opciones, dependiendo de la región del país en la que se esté.

El Caribe tiene tradiciones muy arraigadas y sabores muchas veces autóctonos. El interior también. La comida llanera no pierde su esencia propia y el Pacífico no deja de sorprender paladares. Y así con cada rincón del país.

Pero en el caso de la costa Caribe colombiana, muchos de sus alimentos se han covertido en verdaderos emblemas de la estilo de sus habitantes, que dejan en alto una cultura alimenticia que se sigue convertiendo en un imán para los viajeros hambrientos de sabores y sensaciones gustativas nuevas.

Uno de los aderezos tradicionales, que se puede conseguir a pedir de boca en la región, está ahora llamando la atención de los médicos por sus elevados nutrientes. Según un análisis del doctor y creador de contenido Rawdy Reales, la combinación de yuca cocida al vapor, suero costeño y queso costeño ofrece importantes beneficios nutricionales.

Reales destacó su análisis en un video difundido en redes sociales, donde explicó por qué este plato común en la región es saludable cuando se consume con moderación.

El suero suele venderse, de manera artesanal, y preparado en casa, en bolsas o tarros. Por lo general lo venden fresco, en la mañana - crédito Ana Gutiérrez/Facebook

Y aunque existan personas que cataloguen el alimento como no tan sano, o como un producto popular de poco valor, lo ciertos es que cuenta con propiedades beneficiosas para el cuerpo.

Un artículo en el que dio su aporte la nutricionista colombiana Eliana Delgado Villanueva, citada por Caracol Radio, confirmó que este alimento tiene proteínas, vitaminas como la C,E y D. También minerales como el calcio, potasio y magnesio y, de la misma manera, brinda beneficios para la flora intestinal, por ejemplo.

El video que publicó el doctor Rawdy Reales indicó que “una cucharada de suero costeño te aporta 3 gramos de grasas saludables y aproximadamente un gramo de proteína”.

Esto fue lo que dijo el doctor Rawdy sobre el suero costeño - crédito dr.rawdy/Instagram

De hecho, Alquería, una de las marcas de lácteos que produce este alimento de manera industrializada, aseguró en la tabla nutricional de este producto que, por 100 gramos, no hay rastro de azúcares añadidos, ni de grasas trans. En cambio, sí hay vitamina A, vitamina D, Hierro, Calcio y Zinc.

El suero costeño, muy popular en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, es un producto lácteo que se elabora con leche, limón, vinagre y sal. Su textura es similar a la crema agria, aunque un poco más líquida y con un sabor particular. Aunque algunos platos de la gastronomía de la región pueden no ser considerados saludables, este en particular sí cuenta con el aval médico.

Los propios ciudadanos de la costa Caribe consumen el alimento con todo tipo de comidas, en especial con yuca, plátano y con carnes blancas - crédito La pochi del momento humor/Facebook

Los habitantes de la región Caribe suelen complementar muy bien este alimento con yuca que, además, es una excelente fuente de carbohidratos, almidón, fibra, vitamina B1 y vitamina C. También lo sirven con una saludable porción de queso costeño, que aporta proteínas y grasas saludables.

Una de las 20 mejores salsas del mundo

Aunque en el país no se reconozca el suero como una “salsa”, medidores gastronómicos de talla mundial como el Taste Atlas, la posicionaron como la número 13 de las más deliciosas salsas que se preparan alrededor del globo terráqueo, como “dip”, un aderezo en el que se pueden inmergir otros alimentos.

“El suero es una salsa colombiana cremosa y ácida hecha con leche entera fermentada, sal y vinagre o zumo de lima. Es originario de la región costera de Colombia, de ahí su otro nombre extendido: suero costeño. Suele servirse como acompañamiento de salchichas, tamales, arepas o chips de plátano”, especificó la guía culinaria.

La inclusión del suero costeño en este prestigioso ranking no solo pone en alto la tradición culinaria de Colombia, sino que también promueve el reconocimiento internacional de la diversidad y riqueza de los ingredientes y preparaciones autóctonas del país. En redes sociales, los costeños suelen publicar con orgullo su alimento estrella. “Costeño que se respete come valbul con yuca y suero, nojodaaaa, plátano maduro, mi desayuno hoy”, se leyó en Facebook.