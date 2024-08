Erika Fontalvo se despachó contra el Gobierno Petro por crisis de combustibles: “¿En manos de quién estamos?”

La periodista cuestionó qué hace Gustavo Petro como piloto de Colombia - crédito Montaje Infobae

El domingo 25 de agosto de 2024, se conoció que, por un problema en la Refinería de Cartagena que se registró el 16 de agosto, no se cuenta con el abastecimiento total de combustible que permite a las aerolíneas cumplir con itinerarios y vuelos.

La crisis de combustibles llevó a líneas aéreas como Avianca a tomar medidas como cancelación de vuelos, ajustes en itinerarios, cambios sin penalidad y el cierre temporal de venta para algunos vuelos.

La situación ha generado varias críticas al Gobierno nacional por una supuesta falta de acción para evitar que se paralice el transporte aéreo comercial en el país. Entre las voces que se han pronunciado se encuentra la periodista Erika Fontalvo, que se despachó contra el Ejecutivo y cuestionó en manos de quién está el país por no tomar acciones de prevención para evitar el desabastecimiento del combustible JET A1.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, Fontalvo se refirió a la dimensión que tendría una crisis en el dado caso en el que se paralicen los vuelos en el país, dado que miles de personas se verían afectadas.

“Carajo, en manos de quién estamos? O es que acaso nadie en el Gobierno dimensionó el impacto que su falta de reacción oportuna tendría en las miles de personas que iban a resultar afectadas por la parálisis parcial o total de la operación aérea en el país? Dónde está el piloto?”.

La periodista cuestionó en manos de quién está el país - crédito @ErikaFontalvo/X

En cuanto a la falta del suministro de combustible, la periodista aseguró que si no llega a los aeropuertos del país es por la falta del líquido y no por culpa de los distribuidores, incluso, agregó que el país se enteró de que hay un déficit de JET A1 por la cantidad de la demanda a lo largo del territorio colombiano, por lo que calificó la situación como una “imprevisión”.

“Si no llega combustible a los aeropuertos que necesitan los aviones para operar, será que es por qué no hay suficiente suministro? Ahora distribuidores mayoristas son los responsables de la crisis. Nos enteramos hoy que existe déficit de combustible por más demanda. Imprevisión”.

Erika Fontalvo aseguró que los distribuidores no son los culpables del desabastecimiento de combustible para aviones - crédito @ErikaFontalvo/X

Erika Fontalvo también se refirió al reporte de la Aerocivil en el que explicó que no hay contingencia de combustible y que no se permitirá a las aerolíneas cancelar vuelos por esta razón. La periodista aseguró que esa no fue la información que la propia Aeronáutica Civil compartió el domingo 25 de agosto, por lo que señaló que la crisis se maneja de una manera muy ligera.

“Hace 24 horas, @AerocivilCol emitía un comunicado con directrices totalmente distintas en las que flexibilizaba operación de aerolíneas por escasez del combustible. Es increíble la ligereza con la que manejan una crisis de esta magnitud. Estamos ante el peor de los escenarios”.

La periodista aseguró que en 24 horas la Aerocivil reculó sobre la contingencia de combustibles - crédito @ErikaFontalvo/X

Ecopetrol garantizó suministro

A través de un comunicado, la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) aseguró se garantiza el abastecimiento de combustibles JET A1, esto, luego de que se recuperara la producción y estabilidad de 35 unidades operativas en la Refinería de Cartagena (Reficar).

“En línea de asegurar la disponibilidad durante los próximos meses, Ecopetrol tomó la decisión de importar 100.000 barriles de combustible de aviación, que estarán llegando al país el próximo fin de semana, con lo que se proyecta al cierre de agosto un cumplimiento del mínimo legal establecido del 95% en el suministro de jet, incluida la producción de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja”, se lee en el documento.

Por último, Ecopetrol confirmó que Reficar mantiene el programa de producción establecido para cumplir con las entregas de los combustibles e insumos que necesita el país, incluyendo el de transporte aéreo.