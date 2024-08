Petro defendió su gestión con Bogotá Humana ante críticas: “Ignorancia que se corregiría con simplemente abrir el Internet”

Gustavo Petro salió en defensa de su administración como alcalde de Bogotá tras las críticas del periodista Juan Fraile - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, defendió su gestión durante su alcaldía en Bogotá (2012-2015) tras una serie de acusaciones realizadas por el periodista Juan Fraile. El enfrentamiento comenzó el 23 de agosto, cuando el comunicador, vinculado a Caracol Radio, publicó en redes sociales un mensaje crítico en el que afirmaba que el mandatario había intentado acabar con proyectos de avance para Bogotá, enumerando varias iniciativas clave que, según él, fueron saboteadas por el entonces alcalde y actual presidente.

Es importante señalar que Petro atravesó una crisis que no solo afectó su administración en Bogotá, sino que tuvo un profundo impacto en su carrera política. Esta crisis llevó a un intento de revocar su mandato y a su destitución el 9 de diciembre de 2013, con efectos a partir del 19 de marzo de 2014. Además, fue inhabilitado por 15 años para ocupar cargos públicos tras una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, aunque esta sanción fue posteriormente anulada.

De esta manera, Fraile publicó una lista de proyectos que, en su opinión, Petro intentó obstaculizar desde su llegada a la presidencia, como el metro de Bogotá, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Canoas, la autopista norte, la ampliación de la avenida Boyacá y la restauración del Hospital San Juan de Dios. “Presidente, hay que dejar en paz a Bogotá”, concluyó el periodista en su mensaje, lo que generó un intenso debate en las redes sociales.

Juan Fraile acusó al presidente Gustavo Petro de intentar sabotear proyectos clave de Bogotá - crédito @JuanFraile/X

La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar, ya que el 25 de agosto, el mandatario utilizó su cuenta en X para refutar las afirmaciones de Fraile, acusándolo de desinformar al público y defender su legado con Bogotá Humana, el movimiento político que encabezó durante su gestión como alcalde. En un extenso mensaje, el mandatario argumentó que no solo no había intentado frenar los proyectos mencionados, sino que su administración fue clave en el avance de muchos de ellos.

“Bogotá Humana hizo el estudio del metro subterráneo hasta fase III y en la estructuración de la licitación para construcción, otro la suspendió. Bogotá Humana inició las factibilidades de los trams, (tranvías) de occidente, Av 68 y séptima, y otro las suspendió (sic)”, señaló Petro, al hacer referencia a la continuidad que dieron sus sucesores a los proyectos iniciados durante su administración.

Asimismo, el presidente destacó los logros en materia de reducción de la pobreza multidimensional en la ciudad, la mejora en la calidad educativa, y la adquisición y restauración del Hospital San Juan de Dios, un emblemático proyecto que, según Petro, su administración impulsó con decisión.

“Bogotá Humana compró el Hospital San Juan de Dios al departamento de Cundinamarca para restaurarlo e inició obras de primeros auxilios en la torre central, otro intentó demolerla (sic)”, aseguró.

El presidente Gustavo Petro ha respondido a las acusaciones de Juan Fraile, quien había afirmado que Petro intentó frenar importantes proyectos para Bogotá - crédito @petrogustavo/X

En este último punto, la controversia estalló cuando la Secretaría Distrital de Salud convocó un comité para considerar la terminación del contrato con Copasa, encargado de la recuperación del Hospital San Juan de Dios. Este contrato, firmado en 2020, contemplaba la construcción de nuevas instalaciones, pero la disputa se intensificó cuando el agente interventor de la Subred Centro Oriente canceló el contrato el 16 de agosto, sin informar previamente a la entidad, debido a problemas en el proyecto.

A pesar de la cancelación, la Secretaría de Salud reafirmó su compromiso con el proyecto y solicitó vigilancia especial para asegurar el uso adecuado de los recursos y el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección del Ministerio de las Culturas.

Esto implica que, si las autoridades no intervienen, el hospital podría ser demolido, a pesar de que el mandatario definió firmemente su recuperación y se ha opuesto a su demolición.