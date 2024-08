Krishna Maharaj, el hombre que murió en prisión por un crimen que ordenó Pablo Escobar

El abogado de Maharaj logró demostrar que el crimen había sido ordenado por el cartel de Medellín - crédito Montaje Infobae (Reuters/Colprensa)

En los 80 y 90 miles de personas en Colombia murieron por orden de Pablo Escobar y la guerra que el narco entabló contra el Estado; entre las víctimas se destacaron políticos, magistrados, jueces y policías, pero también enemigos del paisa o el cartel de Medellín.

Sin embargo, en un aspecto desconocido, una víctima más se sumó de manera indirecta el 5 de agosto de 2024 con la muerte de Krishna Maharaj, un británico que falleció en una prisión de Florida luego de permanecer más 38 años privado de su libertad por un crimen que afirmó fue cometido por Escobar.

El 16 de octubre de 1986 fueron asesinados dos hombres de origen jamaiquino, Derrick Moo Young y su hijo Duane, que fueron vinculados a la guerra que se registró en los 80 entre los narcos colombianos y los barones de la droga cubanos por el control del negocio.

Esa misma noche fue capturado Maharaj, al que le imputaron los asesinatos y aseguraron que había pruebas en su contra, principalmente el testimonio de un sujeto que afirmó estar retenido por el británico antes del crimen.

El británico murió en prisión - crédito Reuters

A pesar de que no tenía antecedentes y que seis testigos afirmaron que se encontraba a 50 kilómetros del lugar de los asesinatos, fue condenado a pena de muerte por la muerte de los jamaicanos.

Ante la insistencia de Maharaj sobre su inocencia, su caso fue asumido por el abogado de derechos humanos Clive Stafford Smith, que logró que la pena fuera cambiada a cadena perpetua, lo que le permitiría tener tiempo para recolectar las pruebas que evidenciaran que su cliente era inocente.

Stafford halló evidencia de que Moo Young era testaferro de narcotraficantes y que su asesinato había sido ordenado por el cartel de Medellín, que lideraba en ese entonces Pablo Escobar.

“Yo no estaba ahí. Al menos seis personas dijeron que ese día yo estaba en otro lugar a más de 30 kilómetros del hotel. No podía creer que me hubieran condenado”, declaró Maharaj a la BBC.

Durante el proceso, un juez aceptó las pruebas sobre la inocencia del británico, pero no le concedió la libertad al señalado, puesto que desde su postura no había material suficiente para que pudiera estar en la calle sin ser considerado un peligro para la sociedad, mientras que el proceso se mantuvo y durante los 38 años los abogados de Maharaj intentaron apelar esta decisión.

“Cuando me condenaron a muerte, porque esa fue mi primera condena, me desplomé en el suelo del tribunal. No podía creer que me hubieran condenado por un crimen del cual no sabía nada, y por supuesto, que nunca cometí”.

Ni “Popeye” convenció a los jueces

Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias 'Popeye', afirmó que el británico era inocente - crédito Policía Nacional

En 2017 un exagente de la DEA confirmó que hombres de Pablo Escobar se habían hospedado en el hotel que se cometió el crimen esa misma noche y que el doble asesinato correspondía a una represalia del capo por un dinero que Moo Young se había quedado del cartel de Medellín. Sobre estos datos, se conoció que habían sido entregados por Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, uno de los sicarios de confianza del capo.

Tras la divulgación de las nuevas pruebas, una juez de la corte de apelaciones informó que había elementos suficientes para probar la inocencia de Maharaj, pero la Corte Federal de Apelaciones desestimó la postura de la funcionaria.

Después de 38 años en prisión, Krishna Maharaj murió el 5 de agosto de 2024 y su cuerpo fue llevado a Reino Unido por su esposa, mientras que el abogado Clive Stafford destacó la frustración que sintió al conocer la noticia del fallecimiento de su cliente. “Veo esto como uno de mis grandes fracasos”, declaró Stafford a The Guardian.