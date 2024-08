Superintendencia de Salud impuso sanciones a un servicio de ambulancias por fallas en atención a pacientes Soat

Falta de articulación con autoridades sanitarias: la empresa no se coordina adecuadamente con la Secretaría de Salud Departamental y Municipal, ni con el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (Cruet), lo que significa que no cuenta con la autorización necesaria para realizar traslados de pacientes víctimas de accidentes de tránsito en Ibagué.

Incumplimiento de las guías de atención prehospitalaria: la empresa no implementa las “Guías Básicas de Atención Prehospitalaria”, lo que incluye no realizar la clasificación de pacientes (Triaje) y no inmovilizar adecuadamente a las víctimas de accidentes de tránsito en el lugar del incidente.