Captura de ‘Lobo Menor’ en Bogotá: así operó la Dijín para detener al presunto autor del homicidio en Ecuador de Fernando Villavicencio

El criminal ecuatoriano cayó el miércoles 18 de marzo de 2026 en territorio colombiano - crédito Policía Nacional de Colombia

La captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, uno de los delincuentes más buscados de Ecuador, marcó un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen transnacional.

El operativo, que se desarrolló en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, fue posible gracias a la coordinación entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia, autoridades ecuatorianas y mexicanas, y los procedimientos de verificación migratoria.

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El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, detalló en entrevista con El Calentao de Rtvc y Radio Nacional de Colombia cómo se ejecutó esta detención y el alcance de las redes criminales que buscaban proteger al capturado.

El jueves 19 de marzo, el coronel Sanabria relató que la Policía Nacional recibió información clave sobre la llegada de Aguilar Morales. El detenido, quien intentó ingresar a Colombia bajo una identidad falsa, fue detectado por personal de Migración gracias a la cooperación internacional y a los sistemas de inteligencia de la policía judicial.

El coronel Sanabria detalló: “Aquí lo único que queda demostrado es un trabajo de cooperación y articulación efectiva entre las autoridades de Ecuador, pero también de México. Queda demostrada la capacidad de la Policía Nacional con todas sus agencias para ubicarlo en México, hacer la coordinación y lograr expulsarlo. Así se materializó la orden de captura en el aeropuerto de Bogotá”.

Cayó en El Dorado alias Lobo Menor, cabecilla de organización criminal transnacional - crédito Migración Colombia

Apenas unas horas después, alias Lobo Menor fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que ya adelanta los trámites formales de extradición hacia Ecuador.

Según explicó el coronel Sanabria, en este punto la coordinación diplomática se convierte en el canal principal para lograr que Aguilar Morales sea entregado a la justicia ecuatoriana, donde enfrenta cargos graves.

El rol de “Lobo Menor” en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador

La relevancia internacional de Aguilar Morales radica principalmente en su presunta autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, periodista y político ecuatoriano, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

Sobre este punto, el coronel Sanabria fue contundente: “Hay que señalar, y usted lo mencionaba, que es el autor intelectual del homicidio de un destacado periodista y político como era Fernando Villavicencio”.

La circular roja de Interpol, que motivó su búsqueda en 196 países, lo ubicó como un objetivo prioritario para las agencias de seguridad de toda la región.

El oficial detalló que la información obtenida por la policía ecuatoriana, sumada a la inteligencia procesada en Colombia, permitió reconstruir el itinerario de Aguilar Morales. El ahora capturado permaneció en Medellín durante varios días, antes de viajar a México y, finalmente, ingresar a Colombia con documentos falsos.

El hoy detenido es pieza clave en el entramado criminal que busca esclarecer en detalle la red que participó en el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en medio de un acto de campaña en Quito (Ecuador) el 9 de agosto de 2023 - crédito Policía Nacional de Colombia

El alcance y conexiones de Los Lobos, una de las organizaciones criminales más temidas de Ecuador

Alias Lobo Menor es considerado un integrante de alto rango en la organización Los Lobos, estructura criminal que ha expandido sus operaciones más allá de Ecuador, con redes de narcotráfico, sicariato, minería ilegal y crimen transnacional.

El coronel Sanabria describió a la banda como “una estructura criminal narcoterrorista, con una capacidad de beligerancia enorme, que no solo logra afectar significativamente a Ecuador, sino que también tiene conexiones con estructuras en Colombia”.

Según detalló el alto oficial en la entrevista, Los Lobos mantienen alianzas con grupos criminales colombianos como el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, disidencias de las Farc y el ELN.

Estas conexiones buscan fortalecer los canales de narcotráfico y lavado de activos, y permitir que miembros de organizaciones extranjeras se oculten en ciudades principales del país.

“Hoy por hoy esos narcos invisibles quieren bajar el perfil, no quieren manejar actividades suntuosas, sino camuflarse y mimetizarse dentro de la normalidad de cualquier ciudadano”, advirtió Sanabria.

La cooperación internacional ha sido esencial para enfrentar esta amenaza.

La reciente captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como “Lobo Menor”, marca un golpe relevante contra las redes delictivas transnacionales. - crédito Migración Colombia

La policía colombiana, explicó el coronel, ha fortalecido los equipos de inteligencia y análisis financiero, sumando cuatrocientos investigadores y peritos contables que rastrean los bienes ilícitos y las conexiones transfronterizas.

El proceso de extradición y trámites en Colombia de alias Lobo Menor

Tras la captura, la prioridad de las autoridades colombianas fue poner a disposición de la Fiscalía General de la Nación a Aguilar Morales.

El oficial explicó que “la Policía Nacional lo recibe y posteriormente hace los trámites para dejarlo a disposición ante la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Ya estas dos entidades inician todos los trámites para el proceso de extradición, como quiera que está requerido y tenía una circular roja”.

Sanabria confirmó que, hasta el momento, no existen evidencias de que el capturado haya cometido delitos en Colombia durante su estancia.

La prioridad, insistió el alto oficial colombiano, es dar trámite a la extradición hacia Ecuador, en respuesta a la solicitud internacional y a los acuerdos de cooperación vigentes. “En estos momentos no hay ningún requerimiento aquí en Colombia. Se procede al trámite de extradición hacia Ecuador”, aseguró.

Obstáculos operativos y criminalidad adaptativa, de Colombia a Ecuador

El coronel Sanabria reconoció que la captura no se produjo en Medellín a pesar de que Aguilar Morales permaneció allí varios días.

Al respecto, aclaró: “Al momento de la salida es que logramos evidenciar alguna información, alguna trazabilidad de los lugares donde él visitó, pero lamentablemente cuando llegamos allí ya nos dimos cuenta que había salido, que había llegado al aeropuerto y que había salido para México”.

El operativo se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá - crédito Policía Nacional de Colombia

Esta situación ilustra el grado de sofisticación y movilidad de las bandas de crimen organizado. Por lo mismo, el oficial señaló que las estructuras criminales han aprendido a operar sin fronteras, generando alianzas en todo el continente americano y en Europa.

Para enfrentar esta amenaza, la Policía Nacional ha realizado 53 con fines de extradición en lo corrido del año, una cifra que refleja el incremento de operaciones frente a años anteriores.

Cooperación internacional y balance en la lucha contra el crimen, una de las órdenes del presidente Petro

El trabajo conjunto entre agencias de diferentes países ha permitido avances significativos en la persecución de delincuentes extranjeros.

El coronel Sanabria puntualizó que Colombia no puede ser un refugio de delincuentes extranjeros que quieran venir acá a delinquir.

La capacidad de articularse con policías de México, Ecuador y Europa ha derivado en resultados tangibles, como la detención de figuras de alto perfil y la desarticulación de redes de apoyo logístico y financiero.

Alias Lobo Menor tendrá que responder en su país por el crimen del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, y que en esta imagen aparecen durante un mitin de campaña, minutos antes de ser asesinado, el 9 de agosto de 2023, en Quito crédito archivo EFE/ STR

La estrategia de la Dijín y la Fiscalía consiste no solo en capturar a los cabecillas, sino en atacar la base económica de las organizaciones, persiguiendo bienes y testaferros.

“La historia nos ha enseñado que para que una estructura criminal se mantenga en el tiempo es porque hay una fuente de financiación criminal que la sostiene”, concluyó el coronel, resaltando la importancia de la trazabilidad financiera y la inteligencia compartida para enfrentar el fenómeno del narcotráfico y las empresas criminales de corte trasnacional.