“Prepárense”: alertó exdiputada venezolana en caso de que Petro reconozca a Maduro como presidente de Venezuela

El presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado en favor de Nicolás Maduro o de Edmundo González, por lo que se especula que estaría aliado con el régimen - crédito Johan Manuel Largo/Infobae

No paran las críticas al Gobierno colombiano por no tomar una posición clara con respecto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de ratificar al dictador Nicolás Maduro como presidente del vecino país. Pues, 11 países de América Latina ya se pronunciaron en un comunicado conjunto, dando a conocer su respaldo al líder opositor Edmundo González y no a Maduro. Colombia no figura en ese grupo.

“Nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas”, precisaron las naciones en el texto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por otro lado, silencio del presidente Gustavo Petro también ha generado escozor en políticos del vecino país. De hecho, la exdiputada venezolana Gaby Arellano dio a conocer su postura sobre el rol que ha jugado Colombia en el conflicto político en el que no se ha definido cuál será el presidente por los próximos seis años. En conversación con la revista Semana, aseguró que no solo Venezuela, sino también otros países, están interesados en saber si el primer mandatario y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, son “cómplices” del presunto fraude electoral.

La exdiputada venezolana Gaby Arellano aseguró que Gustavo Petro debería reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela - crédito Juan Páez/EFE

Lanzó entonces la pregunta de si el jefe de Estado apoyará el “terrorismo de Estado” o si ayudará a que el dictador Nicolás Maduro entregue su cargo. Pues, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, Maduro fue el ganador de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de julio de 2024, pero la oposición, que tuvo acceso a las actas votación, que no han sido reveladas por el oficialismo, informó que fue Edmundo González el vencedor.

De hecho, la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia revisó los documentos y ratificó como ganador a González con un 67,2% de los votos de la ciudadanía. “Estos resultados difieren sustantivamente de la información publicada por el CNE en su segundo boletín”, precisó la MOE en una comunicación.

“Prepárense”

En ese sentido, la exdiputada afirmó que “no puede haber titubeos” de parte del presidente colombiano en su postura sobre la situación política del país. Asimismo, lanzó una dura advertencia a la ciudadanía: “Si Petro valida el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, le digo a los colombianos: prepárense”.

La MOE de Colombia reconoció a Edmundo González como ganador de las elecciones de Venezuela - crédito Ariana Cubillos/AP

Adicionalmente, expuso lo que, desde su perspectiva, debería decir el primer mandatario con respecto a los resultados electorales. “Al señor Gustavo Petro, no hay duda que el pueblo se expresó y dejó claro que Edmundo González Urrutia es el hombre que se debe juramentar el 10 de enero. Su actuar y su trabajo debe estar enfocado en el reconocimiento González Urrutia, el reconocimiento al pueblo soberano de Venezuela, la claridad de que el TSJ y el CNE y sus voceros son instrumentos para sostener y dilatar en el tiempo a Maduro en Miraflores”, aseveró la exfuncionaria venezolana.

Asimismo, agradeció los pronunciamientos que han hecho algunos expresidentes de Colombia como Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez, que públicamente han mostrado su respaldo a Edmundo González y alertado sobre el presunto fraude electoral que puso, nuevamente, a Nicolás Maduro como jefe de Estado.

“Nosotros agradecemos no solo a los expresidentes, sino a todo el espectro político de Colombia, todo el espectro económico de Colombia que se ha ido pronunciando en favor de respetar la soberanía popular, porque aquí no es el apoyo a María Corina Machado o a Edmundo”, sostuvo.

La posición de Colombia con respecto a Venezuela

Luis Gilberto Murillo se pronunció tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de avalar la reelección de Nicolás Maduro - crédito X

Ante la ola de pronunciamientos sobre la decisión del TSJ, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, habló ante los medios de comunicación, reiterando su postura de mediador, sin expresar un apoyo rotundo a alguno de los candidatos. “Junto a México y Brasil seguimos en consultas y dialogando sobre cómo podemos facilitar y mediar en esa situación de Venezuela. Nos mantenemos en esa posición”, indicó.