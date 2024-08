Así despierta la movilidad en Bogotá: Transmilenio reportó normalidad en sus operaciones

Así está la movilidad el sábado 24 de agosto de 2024 - crédito Colprensa

Estas son las medidas de regulación vehicular en Bogotá para limitar la circulación de vehículos de carga de más de 20 años: 10 y 24 de agosto placas impares 1-3-5-7-9 y el 3, 17 y 31 de agosto placas pares 0-2-4-6-8.

El Pico y placa operará en la ciudad de lunes a viernes de 6 a.m. a 8 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m., mientras que los sábados se extenderá desde las 5 a.m. hasta las 9 p.m.

Medidas de regulación vehicular para limitar la circulación de vehículos de carga - crédito @SectorMovilidad/X

El sistema de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio, anunció que inició sus operaciones con normalidad.

El sistema de transporte inició sus operaciones - crédito X