Mujer denunció que desaparecieron 400 semanas que cotizó en Colpensiones: “Se pasaron conmigo”

Colpensiones ha estado en el ojo del huracán por aparentes irregularidades y falencias que halló la Contraloría General de la República en julio de 2024. Identificó que miles de pensiones no han sido reconocidas en el tiempo establecido y que, además, se han hecho pagos de pensiones a personas fallecidas. La entidad también encontró 1.488 solicitudes ciudadanas por falta de capacidad productiva, y otras 854 por trámites que no habían sido respondidos.

Sumado a esto, surgió una denuncia de una usuaria que aseguró que la empresa industrial y comercial del Estado se “robó” cientos de semanas que cotizó, correspondientes a siete años de trabajo. Se trata de la economista Ana Uribe que, en conversación con Sigue La W de W Radio, contó que siempre ha estado pendiente de los reportes de Colpensiones con respecto a las semanas cotizadas y el tiempo que le hace falta para contar con una pensión.

En diciembre de 2023, el documento indicaba que, según el dinero aportado hasta el momento, solo le faltaban cuatro años para pensionarse. Ese mismo dato apareció en el reporte de abril de 2024, pero en julio, cuando volvió a descargar el informe, se dio cuenta de que, de repente, el tiempo para alcanzar su pensión había aumentado a 12 años.

“Cuando yo veo esa situación, imprimo ese último reporte y me dirijo a la oficina de Colpensiones en Chapinero (localidad de Bogotá), después de casi tres horas de espera, me atienden, y el funcionario me dice que el problema es grave, que lo normal es que desaparezcan 150 o 200 semanas, pero que 400 es que se pasaron conmigo”, detalló la economista al medio radial citado.

Como solución, la empresa le habría indicado que es su responsabilidad solucionar la situación, poniéndose en contacto con todas las empresas en las que ha trabajado para que le dieran el reporte de su tiempo de labor. También, consiguiendo los formatos planos para allegarlos a Colpensiones, que se encargará de verificar si pueden ser procesados e iniciar un estudio.

“Yo entablé un derecho de petición a Colpensiones y ellos me contestan prácticamente lo mismo, que tengo que resolver yo esa situación”, detalló la denunciante al medio de comunicación, añadiendo que tuvo que llenar un formato en el que registró datos de las compañías que la contrataron para dejar constancia del trabajo que ejerció durante años.

En respuesta, la empresa del Estado le informó que se tardarán 60 días hábiles para estudiar su caso. Mientras tanto, sigue con el mismo número de semanas cotizadas que aparece en el reporte de julio de 2024. “Aunque los reportes son emitidos por Colpensiones en sus bases de datos, hoy solo salen 725 semanas cotizadas (de 1.066), se desaparecieron 400 semanas y nadie responde, nadie sabe para dónde se fueron”, precisó.

La mujer instó al presidente de la entidad, Jaime Dussán Calderón, a pronunciarse al respecto y dar una respuesta a las personas afectadas por este tipo de inconvenientes.

A pesar de las quejas de los usuarios y los hallazgos de la Contraloría, Dussán aseguró que la empresa está en toda la capacidad de recibir a más personas afiliadas, ahora que la reforma pensional fue aprobada en el Congreso de la República y sancionada por el primer mandatario Gustavo Petro.

Al finalizar una plenaria de la Cámara de Representantes, el presidente de Colpensiones aseguró que cuentan con mecanismos modernos para asumir el reto de acoger a más usuarios, como quedó establecido en la reforma. “He dicho claramente que ya tenemos un sistema tecnológico moderno de nivel internacional; contamos con un equipo de profesionales capacitados y bien preparados para responder a las situaciones que se presenten”, señaló el funcionario.