J Balvin reveló cómo Juan Pablo Llano le sirvió de “conejillo de indias” para que su mamá lo dejara hacerse su primer tatuaje

El cantante colombiano dio pistas de lo que será su próximo lanzamiento - crédito @Jbalvin/ X

J Balvin, el interprete de reguetón nacido en Medellín y cuya carrera artística es reconocida en todo el mundo, reveló cómo empezó su afición por los tatuajes y cómo convenció a su mamá para que le dejara hacerse el primero.

El artista colombiano confesó que se valió de la imagen que su progenitora tenía del actor y modelo Juan Pablo Llano para que ella accediera a que él se hiciera un pequeño tatuaje en su brazo.

Balvin recordó esta anécdota durante una entrevista con el comediante Alejandro Riaño en su programa de entrevistas Juanpis Live Show y manifestó también que quisiera tatuarse en el pecho el pollo frito de una reconocida cadena de restaurantes.

Aunque la mamá de J Balvin odiaba los tatuajes, él la convenció diciendo que se haría uno pequeño y que eso era para parecerse al modelo que ella más admiraba en ese entonces: Juan Pablo Llano.

Juan Pablo Llano le sirvió de excusa a J Balvin para convencer a su mamá de que lo dejara hacerse un tatuaje - crédito History Channel

“En ese momento había un modelo que se llamaba Juan Pablo, era un modelo todo pinta”; en ese momento el público asistente le empezó a decir el apellido de Llano y J Balvin respondió: “Y yo vi una foto donde el man tenía un tribal, un tatuajito de un tribal... no, el man debe ser muy pinta y todo, no estoy diciendo que no, lo que yo estoy diciendo es cómo le llego a mi mamá y le digo que me quiero hacer un tatuaje”, dijo el artista.