Adria Marina puso en su sitio a Cony Camelo y la regañó tras pelea en ‘Masterchef Celebrity’: “Te estoy hablando”

Cony Camelo se ganó tremendo llamado de atención por parte de la chef Adria Marina en 'Masterchef Celebrity' en un montaje de Infobae Colombia

La continuación de la pelea entre Cony Camelo y Franko Bonilla tuvo consecuencias, pues la mala actitud de la actriz bogotana causó caos en la cocina de Masterchef Celebrity Colombia 2024, pero además, consiguió sacar de casillas a la chef Adria Marina.

Luego de que la actriz y activista bogotana se concentrara en seguir la discusión que tenía con el comediante, a la juez mexicana no le quedó más remedio que alzar su voz y a gritos regañar a la también cantante quien no le prestaba atención: “Te estoy hablando”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El reciente delantal negro llegó cargado de drama para la competencia de cocina, pues la sorpresa que trajo el reto de caja misteriosa no cayó muy bien la actriz Cony Camelo, quien debió portar la despreciada prenda.

Cony Camelo se llevó tremendo regaño por parte de la juez Adria Marina en 'Masterchef Celebrity' - crédito @CanalRCN/Tiktok

Después de ser castiga en esta prueba, la actriz que es recordada entre el público por su interpretación de Hilda en Los Reyes, se consolidó como una de las concursantes villanas de esta temporada, puesto que se está ganando la desaprobación de parte de la audiencia que no la baja de “crecida” y “arrogante” en las redes sociales gracias a sus ácidos comentarios sobre sus compañeros y la misma competencia.

A la mala noticia de tener que portar el delantal negro, a Cony se le sumó la tensión que añadió Claudia Bahamón cuando comunicó la noticia de que debía trabajar en parejas para intercambiar recetas, fue así como Camelo y Bonilla terminaron juntos nuevamente.

La actriz bogotana no ocultó su inconformismo y expresó el estrés que le causaba tener al humorista tolimense en su estación. presencia del comediante que le causó estrés. “¿Me toca con Franko? Tenaz que me haya tocado con Franko, yo hubiera preferido estar sola”, mencionó Cony.

Pelea entre Cony Camelo y Franko Bonilla no tuvo fin

Frente al evidente rechazo de la actriz hacía su compañero, el comediante simplemente agregó: “Me da pena dañarle lo que ella tenga”. Posteriormente, comenzó la fuerte pelea entre los dos. Cony se sentía incómoda por el desconocimiento del comediante con la receta que estaban preparando. Franko intentó ayudar a su compañera, pero ella le respondía de manera grosera, así que, en varias oportunidades, el comediante prefirió guardar silencio.

Cony Camelo encendió la cocina de 'Masterchef Celebrity' con nueva pelea junto a Franko Bonilla - crédito @CanalRCN/Tiktok

Al ver que lo ánimos entre la pareja de participantes no se calmaba, la jurado Adria Marina decidió acercarse para mediar y encontrar el punto de equilibrio del conflicto buscando que evolucionaran su preparación, no obstante, Cony hizo caso omiso a la presencia de la chef e ignoró tanto sus preguntas como sus aportes.

“Cony, ¿Cómo van?”, le preguntó la chef mexicana a la actriz, quien le contestó alterada: “Sufriendo. Franko no tenía nada de nada y no ayuda, así difícil”, mientras tanto, la actriz no paraba de darle indicaciones a su compañero: “¡Trámeme la mantequilla, por favor! Porfa, no te me desconcentres”.

A pesar del acompañamiento de Adria al lado de los fogones, Camelo no frenó su malgenio y cuando Franko intentaba hablarle, la actriz le respondía: “cállate, te lo suplico... Es como trabajar con un niño de 6 años, pero gigante”.

La chef se dio cuenta que la actriz no le estaba prestando atención a sus recomendaciones, así que no dudó en alzarle la voz y decirle: “¡Cony, esto sabe a galleta! Cony… pero que escuche. ¡Cony, te estoy hablando!”.

Los mejores memes de la pelea de Cony Camelo en 'MasterChef' - crédito @_Richerckrs / X

Este hecho de haber puesto a la chef Adria en una situación incomoda le mereció criticas a Cony Camelo por parte de los seguidores del reality culinario e incluso dejó un par de memes: “todo el mundo quiere que Cony salga”, “el grito de Adria jajaja me encantó”, “ojalá salga Cony rápido”, “está bien que Franko no sea el mejor, pero merecía respeto. Es todo un caballero aguantársela”, “todos queremos que salga esa señora Cony”, “bien hecho que Adria la hubiera regañado”, “Cony no es nadie para tratar a la gente así”.