Andrea Valdiri se habría dado una escapada a Italia con el que sería su nuevo amor

Todo parece indicar que el amor tocó a la puerta nuevamente, en la vida de Andrea Valdiri. La bailarina barranquillera quiere dejar de lado lo que fue su fallido matrimonio con el creador de contenido Felipe Saruma, o por lo menos así lo demostró en una reciente publicación en sus redes sociales.

La creadora de contenido realizó una publicación en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 9,4 millones de seguidores, mostrando un viaje que realizó a Italia. En las imágenes se puede ver que la barranquillera estuvo disfrutando de la costa italiana en Capri así como la visita que realizó a Santorini, Grecia, generando cientos de comentarios por una particular compañía que se robó todas las miradas.

Se trata de Daniel Sepúlveda, con quien fue captada el día de su cumpleaños número 33 dándose unos apasionados besos, sin ocultar la evidente química entre ellos. Sin embargo, más allá de las muestras de amor entre el sujeto y la también empresaria, no se conocen más detalles sobre el naciente romance o el tiempo que llevan juntos.

En las fotografías, se puede ver a Sepúlveda disfrutando junto a la barranquillera a bordo de un yate disfrutando del sol, entre risas y unas cuantas carcajadas con una copa de champaña. Según se rumora en redes sociales, la escapada de la pareja habría sido el regalo que el empresario antioqueño le dio a Valdiri por su cumpleaños 33, dejando a más de uno emocionado por la noticia de esta nueva relación.

Esta publicación despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales, pues algunos no se aguantaron las ganas y reaccionaron con mensaje como: “Andrea se nota que vive la nueva vida y sin enamorarse de ninguno”; “envidia de la buena, esta mujer goza de vacaciones y de un hombre que la quiere”; “cojan ejemplo, no lloren por el lagaña e’ mico, sino que consíganse uno con plata”; “el nuevo macho de la Valdiri es de todo mi agrado”, entre otros.

Así reaccionó cuando le preguntaron por Saruma

Meses después de su ruptura, Andrea Valdiri dejó clara su postura sobre su ruptura con Felipe Saruma, en una entrevista con el influencer Dímelo King, confirmando que la pareja decidió separarse en buenos términos.

A pesar de la disolución de su matrimonio, ambos continuaron trabajando juntos en proyectos profesionales, demostrando que perseveró una relación de amistad: “¿Tú me vas a preguntar de la chu… mía o de la carrera? Porque si es así, me paro y me voy”, declaró Valdiri cuando Dímelo King quiso abordar de su vida amorosa.

En medio de la conversación con el creador de contenido, la empresaria dejó claro que tomó la decisión de no hablar sobre los motivos que la llevaron a separarse. “Si yo hablo, está mal y si no, también. El tiempo lo dirá todo, yo corto las vainas de raíz y mis relaciones no se han dado”, añadió la bailarina.

Valdiri reveló que enfrentó críticas en redes sociales donde usuarios la acusaban de “nunca haber amado” a Saruma y por el corto tiempo que duró su relación.

Mientras la noticia de su separación generó una ola de comentarios en redes sociales, algunos seguidores guardaban la esperanza de una posible reconciliación. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de volver a estar con alguien, la barranquillera fue directa al afirmar: “No, yo no vuelvo con nadie. A mí no me gusta el caramelo repetido, bebé. ¡Qué pena! Tantas personas en el universo para conocer y tú… no, no, no me gusta”.