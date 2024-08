Joven soldado fue herido por encapuchados en el Batallón de Infantería Mecanizado N°6 en Riohacha

Uniformado recibió un impacto de bala cuando se encontraba de guardia por grupo de encapuchados - crédito @laguajirahoy/X

En medio de un intento por frustrar el ingreso de un grupo de encapuchados al Batallón de Infantería Mecanizado N°6 Cartagena, en Riohacha en La Guajira, un soldado que prestaba guardia resultó herido.

En horas de la madrugada del viernes 16 de agosto, se presentó un intercambio de disparos entre el uniformado de 18 años| Exclusiva Infobae y unos hombres que intentaban violar la seguridad.

El teniente coronel Asdrúbal Rico Granados, comandante del batallón informó a La Guajira Hoy que, en medio de la oscuridad, Junior David Sarmiento de la Cruz, de 18 años, se percató que había una sombra y al momento de confirmar lo que está viendo fue sorprendido por un hombre con capucha que sin contemplaciones le disparó con un arma de fuego en el muslo de la pierna izquierda.

Rico manifestó que aún no se ha logrado determinar con certeza la intención de este grupo de hombres, y no descartan un ataque directamente contra el batallón o el soldado: “Es una acción que no entendemos del todo, bien sea en contra del soldado o del cantón militar”.

Soldados colombianos en servició enfrentan a grupos delincuenciales - crédito Fernando Vergara/AP

A raíz de este suceso, las autoridades han intensificado una investigación que busca esclarecer los motivos del ataque y dar con los responsables. La prioridad, según los encargados de la seguridad, es no solo identificar a los individuos que perpetraron el asalto, sino también entender las potenciales razones y objetivos detrás del mismo, ya que este tipo de incidentes pone en riesgo la estabilidad de la zona.

El joven nacido en Riohacha fue trasladado a un centro asistencial y se recupera de manera satisfactoria.

Tras el asalto a la garita militar ubicada en el kilómetro 5 de la vía que conecta a Riohacha con el municipio de Maicao, las autoridades buscan resolver la intención del ataque, pues el incidente ha generado preocupación sobre la seguridad en la troncal del Caribe.

El ataque fue en la garita militar ubicada en el kilómetro 5 de la vía que conecta a Riohacha con el municipio de Maicao - crédito Ferley Ospina/AP

Abuso sexual a dos mujeres en Puerto Carreño, Gobernación de Vichada ofrece recompensa de 10 millones de pesos

Puerto Carreño, Vichada, fue epicentro de un caso de abuso sexual a dos mujeres a las afueras de su vivienda por un grupo de hombres encapuchados que las intimidaron con armas blancas, hechos que ocurrieron en el barrio Las Granjas.

El testimonio que fue entregado por una de las víctimas indicar que el ataque ocurrió entre las 10 y las 11 p. m., momento en que los agresores ingresaron a la vivienda y con armas en mano las intimidaron y las trasladaron a una zona cercana a uno cultivos de, allí fueron torturadas, abusadas sexualmente y abandonadas.

Sobre las 11 p. m., las autoridades recibieron la alerta y de inmediato las unidades pusieron en marcha los protocolos para los casos de violencia sexual. En el lugar hicieron presencia los uniformados para dar inició a las respectivas investigaciones y en compañía del personal médico del centro asistencial al que fueron trasladas prestarles el acompañamiento.

Gobernación de Vichada hace llamado a la comunidad para colaborar con información que pueda dar con el paradero de los agresores- crédito @GoberVichada/X

La Gobernación del departamento de Vichada se solidarizó con el caso y anunció que se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para las personas que tengan información de los abusadores, habilitando la línea telefónica 3214922268 para recibir información relacionada con el caso.

Uno de los familiares de una de las víctimas de agresión comentó a el medio El Morichal que solicitan la oportuna reacción de las autoridades y organismos involucrados para que este caso no sea uno más que quede en la impunidad: “Lo que pedimos es que haya celeridad pronta y rápida y que se busquen los responsables, que se encuentren los responsables, que no se quede ahí en una denuncia y ya”, llamado dirigido con especial cuidado a la Fiscalía General de la Nación.