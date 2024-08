Laura Barjum confesó por qué ahora quiere que su próxima relación sea abierta

La exreina aseguró que quiere que su próxima relación sea abierta, debido a las infidelidades de las que ha sido víctima - crédito @laurabarjum/Instagram

Laura González, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como Laura Barjum, es recordada por haber sido Señorita Colombia en 2017. La exreina representó a Colombia en la edición de ese año en Miss Universo, quedándose con el puesto de Virreina Universal y ganándose el cariño de los colombianos por su destacada participación.

Asimismo, Barjum destaca en el mundo de la actuación con importantes participaciones en producciones como Los Briceño, Bolívar y la que está próxima a estrenarse, Klass 95. Por otro lado, la exreina colombiana también participó en MasterChef Celebrity, en el que estuvo junto a su entonces pareja Diego Sáenz, con quien terminó la relación semanas después de haber resultado eliminada de la competencia de cocina.

La exreina de belleza aseguró que se está planteando tener una relación abierta - crédito Laura Barjum/Instagram

Recientemente, Laura estuvo como invitada en el programa Sin Filtro del Canal Caracol, en el que habló de diferentes temas de su vida personal y profesional. Su paso por Miss Universe no lo tiene muy claro, ya que aseguró que fue un momento surreal, como si hubieran borrado ese instante en el que poco se corona como la mujer más bella del universo.

También habló sobre sus relaciones sentimentales, un punto que pocas veces ha hablado tan abiertamente, pues al preguntarle sobre lo que piensa de los hombres, aseguró que en este momento en sus palabras “todos son infieles”. El motivo es que con ella, sus exparejas fueron infieles, entonces es la idea que tiene metida en estos momentos en su cabeza.

La exreina Laura Barjum aseguró que está sola y que quiere estarlo por un tiempo - crédito @laurabarjum/Instagram

Por otro lado, afirmó que ha tenido una idea rondando en su cabeza y tiene que ver con las relaciones abiertas, un tema que continúa siendo tabú en muchas personas que solo conciben las uniones monógamas. Y es que, de acuerdo con la también actriz, en ningún momento alguien se lo ha propuesto directamente, pero lo haría teniendo en cuenta que siempre ha mantenido su palabra y sus exparejas le han fallado.

“Mi próxima relación va a ser abierta. Lo voy a proponer yo, porque o todos en la cama o todos en el suelo … Es como que todos tengamos permiso, yo de tonta he mantenido mi palabra, no más, no quiero mantenerla más. Si todos los hombres me van a meter cachos, pues déjame a mí también”, aclaró la actriz.

Laura Barjum y David Palacio se conocieron en el set de grabación y se hicieron grandes amigos - crédito @davidpalacio91/Instagram

Por otro lado, antes de concluir su intervención sobre la infidelidad y su deseo de tener una relación abierta, Laura Barjum aseguró que con esto no quiere decir que ella en algún momento haya sido infiel. “Ganas tenía, ufff, todas las oportunidades, pero no lo hacía porque pensé que teníamos un acuerdo. Ahora es como ‘déjame, yo también quiero’”.

Las reacciones a su declaración no tardaron en aparecer, dejando opiniones divididas al respecto de esta nueva faceta sentimental de Laura Barjum, entre los que destacan: “Cuanto daño le tuvieron que haber hecho a una persona para querer cambiar su moral”; “de acuerdo con ella, hoy en día los otros la hacen y a uno le toca quedarse callado”; “prefiero tener las cosas claras desde el principio y saber a qué me atengo”, entre otros.

Esto había dicho sobre el amor

Después de haber permanecido una temporada en Estados Unidos estudiando y en entrevista con Infobae Colombia, afirmó que está tomándose un tiempo para estar sola y tranquila, adicionalmente reveló que su relación con Diego Sáenz le dejó muchas enseñanzas que la llevaron a volverse más exigente en el amor. “Me volví mucho más cansona. La única manera de que me plantee la posibilidad de estar con alguien es si llega a existir una química muy fuerte que venga acompañada de una conexión espiritual. Decidí que solo le haré caso a eso, si llega así bien”.