Una marca de café le ganó la pelea a condimentos El Rey por uso de nombre: este fue el veredicto de la Superintendencia

La Superintendencia determinó que las dos marcas no se parecían de modo que pudieran confundir a los clientes - crédito Colprensa, El Rey/sitio web; Andrés Reyes Café/sitio web

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) falló a favor de Andrés Reyes Café, una marca colombiana de café que enfrentó una controversia legal iniciada por Especias El Rey. La disputa giró en torno a la supuesta similitud entre los nombres de ambas marcas, lo cual, según el argumento de la compañía de condimentos, podría llevar a la confusión entre los consumidores colombianos.

Información reproducida por el diario El Nuego Siglo especificó que Especias El Rey, una firma de alta reputación y tradición en el sector de alimentos, había presentado la querella con base en que el nombre de la empresa de alimentos contrincante podría generar una percepción errónea entre los clientes, pues se potenciaría una asociación entre las dos marcas.

Sin embargo, la SIC concluyó que no había fundamentos suficientes para esta afirmación: “Esta dirección encuentra que los signos confrontados no resultan confundibles,” declaró la institución, que detalló que “presentan una composición ortográfica y fonética completamente diferente”.

La empresa El Rey buscó pelear contra dos empresas por posibles similitudes entre los nombres - crédito condimentoselrey/Instagram

El estudio de la SIC permitió llegar a la conclusión de que “en efecto, se observa que, en el plano ortográfico, los signos confrontados presentan distintas cadenas vocálicas y consonánticas que hacen que se emita una impresión en conjunto diferente”, ratificó. En ese sentido, la entidad le dio luz verde a la concesión del registro a Andrés Reyes Café, de modo que la compañía opere sin restricciones legales.

Por su parte, a través del diario se logró conocer que Andrés Reyes Café defendió su posición bajo la posición de que su enfoque de mercado estaba claramente diferenciado al centrarse exclusivamente en el café. Este escenario reduciría la probabilidad de confusión.

Además, la empresa también presentó evidencias sobre su presencia en el mercado y su estrategia de marketing que, a su juicio, minimizan cualquier riesgo de confusión. “La expresión “Rey” actúa como un indicador claro de pertenencia a una familia de marcas,” argumentó Andrés Reyes Café, según la información divulgada por el medio.

La empresa de café tiene en su logotipo la palabra Reyes; sin embargo, la Superintendencia le dio vía libre - crédito andresreyescafe/Facebook

Cabe resaltar que la decisión de la SIC subraya que aun cuando diferentes marcas puedan compartir ciertos elementos comunes, esto no implica necesariamente confusión entre los consumidores. La entidad explicó que, al ser pronunciados, los nombres de ambas marcas producían sonidos completamente distintos debido a que no presentaban coincidencias vocálicas ni consonánticas, lo cual fue un factor determinante en su decisión.

Especias El Rey, detrás de otra empresa con un nombre en inglés

En esa misma situación estuvo la marca de alimentos, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio aprobó el registro de la marca Buffalo King a pesar de la oposición de la histórica firma de condimentos. La decisión se basó en que no existían similitudes obvias entre ambas marcas, a pesar de que El Rey también argumentó que podían causar confusión entre los consumidores

Tamaris Gibraltar Limited fue la empresa que intentó registrar el nombre Buffalo King para actividades recreativas y culturales. De acuerdo con la información que emitió el portal digital Las2Orillas, el 12 de agosto de 2024, la controversia con Fábrica De Especias y Productos El Rey S. A., conocida simplemente como Especias El Rey, se generó por el argumento de que consideraban problemático el uso del término “King” en el logo de una empresa no relacionada con alimentos.

Buffalo King, una empresa de juegos y tragamonedas digital - crédito pantallazo de DoradobetPe/Facebook

Según dijo al medio Andrés Gutiérrez Durán, gerente general de El Rey, la preocupación radicaba en que la traducción de “The King” al español es “El Rey”, lo cual podría no ser claro en medio de los compradores, y en consecuencia, afectar las utilidades de su empresa.

Por su parte, los representantes de Buffalo King argumentaron que su logo no incluía la expresión “The King” y destacaron que los términos “El” y “The” no estaban presentes en la frase “Buffalo King”. La Superindustria evaluó los argumentos y concluyó que, aunque hay una similitud conceptual al traducir los nombres, no se generaría confusión porque las marcas producen impresiones únicas y operan en sectores diferentes.

La decisión de la Superintendencia fue clara: aprobó el registro de Buffalo King. Los funcionarios consideraron que cada nombre genera una impresión única en los consumidores y que las diferencias conceptuales entre ambas marcas, así como sus mercados diversos, eran suficientes para evitar confusiones. Incluso, no se conocieron acciones por parte de una amrca que sí suena similar, pero es de alimentos, la extrangera Buffalo Wings.