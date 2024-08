Línea de atención para profesionales de la salud se pondrá en marcha, según Supersalud

El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, anunció este fin de semana que esa entidad implementará un nuevo canal de comunicación para atender a los profesionales y estudiantes de ciencias de la salud - crédito Supersalud

En un reciente giro en la política de bienestar laboral para el sector salud en Colombia, la Superintendencia de Salud, encabezada por Luis Carlos Leal, reveló una nueva estrategia para abordar las crecientes denuncias de acoso y maltrato entre profesionales y estudiantes de ciencias de la salud.

Esta iniciativa se presenta como una respuesta directa a la creciente preocupación por las condiciones laborales dentro de hospitales y clínicas, que se han visto intensificadas tras la trágica muerte de la doctora Catalina Gutiérrez en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La doctora Gutiérrez, quien falleció en circunstancias que sugieren un contexto de maltrato y acoso durante su residencia médica en la Universidad Javeriana, ha sido el catalizador para una serie de revelaciones sobre las duras realidades que enfrentan los trabajadores del sector salud.

Tras su muerte, múltiples testimonios han salido a la luz, exponiendo una preocupante serie de abusos y una cultura de negligencia hacia el bienestar mental y emocional de estos profesionales.

Catalina Gutiérrez Zuluaga tenía 27 años de edad y era natural del departamento de Caldas - crédito X

En respuesta a estos eventos y buscando dar solución a una problemática, el superintendente Leal anunció el establecimiento de una línea de atención exclusiva. Esta nueva línea servirá como un canal directo para que profesionales y estudiantes del sector salud puedan reportar casos de maltrato, acoso y abusos laborales que hasta ahora no contaban con una ruta institucional clara para su denuncia.

Leal subrayó la falta de mecanismos adecuados para que los trabajadores de la salud puedan expresar sus quejas. “A los trabajadores de la salud nunca se les ha escuchado. No hay un canal donde ellos puedan denunciar si no les están pagando sus salarios, si los están maltratando, amenazando o acosando. No existe una ruta institucional para atender ese tipo de denuncias”, afirmó el superintendente durante el anuncio.